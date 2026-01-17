Un Ballon d’Or au PSG : Discussions confirmées !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG a lancé les négociations avec Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat. Le club de la capitale espère pouvoir parvenir à un accord avec l’international français autour d’un nouveau bail. Les dirigeants parisiens auraient ainsi déjà entamé des discussions avec l’attaquant de 28 ans. Et la tendance semble se confirmer.

Et si Ousmane Dembélé prolongeait son aventure au PSG de quelques saisons ? Le contrat du Ballon d’Or 2025 expire en juin 2028, et les rumeurs fusent au sujet de son avenir. Le club de la capitale aimerait étendre son engagement. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient déjà lancé les négociations avec le champion du monde 2018.

Le PSG discute avec Dembélé pour sa prolongation Comme le confirme SPORT, le PSG aurait déjà entretenu des discussions avec Ousmane Dembélé pour prolonger son engagement. Les deux parties seraient convaincues de parvenir à un accord satisfaisant qui permettrait à l’international français de poursuivre l’aventure dans la capitale et d’y rester heureux.