Ousmane Dembélé sur Playstation : L'avertissement du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le retour du Ousmane Dembélé de la seconde partie de saison dernière ? La prestation complète et fantasque du Ballon d'or 2025 contre le LOSC vendredi a rappelé des souvenirs joyeux aux supporters du Paris Saint-Germain. Auteur d'un lob de l'extérieur de la surface, Dembélé a mis un gros sourire sur le visage de son entraîneur Luis Enrique. Néanmoins, ce dernier veut bien plus de lui que des gestes de « Playstation ».

Et si Ousmane Dembélé le même début d'année civile en fanfare avec le PSG qu'en 2025 ? Lors de la réception du LOSC, après avoir connu une première partie de saison plus poussive en raison de multiples pépins physiques, le Ballon d'or 2025 a prouvé son statut vendredi soir. Face à l'équipe lilloise de Bruno Genesio, le champion du monde tricolore a signé un doublé, d'une frappe lointaine ainsi que d'un lob bien inspiré qui a laissé son monde sous le choc. Que ce soit les commentateurs, les joueurs sur le terrain ainsi que les entraîneurs.

«Plus qu'un but de joueur professionnel, c'est un but de Playstation» Luis Enrique avouait être féru de ce style de buts qu'on voit sur les consoles de jeu face aux médias après le coup de sifflet final vendredi (3-0). « Un but incroyable d'un joueur différent. C'est un but que peu de joueurs peuvent marquer. Plus qu'un but de joueur professionnel, c'est un but de Playstation, quand tu prends tous les boutons et que tu les fais tous en même temps. Je sais que tout le monde aime ce type de buts, moi aussi ».