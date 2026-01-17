200M€ : Un coup à la Cristiano Ronaldo annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2023, Cristiano Ronaldo évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite, et touche un salaire XXL de 200M€ par an! Convoité par l’état du Moyen-Orient également, Ousmane Dembélé ne sait pas encore s’il va continuer l’aventure au PSG. Pour Emmanuel Petit, si les Saoudiens lui proposent un contrat à la CR7, le Français sera obligé d’accepter.

Vers un départ XXL du côté d’Ousmane Dembélé ? Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, le Ballon d’Or 2025 est convoité à l’étranger. En effet, le journal l’Equipe indique notamment que le nom du Français commence doucement à circuler du côté de l’Arabie Saoudite, qui pourrait lui proposer un véritable pont d’or dans les années à venir.

Dembélé vers un contrat à la CR7 ? Ainsi, Dembélé pourrait potentiellement rejoindre le cercle des vedettes évoluant en Saudi Pro League, le meilleur exemple restant bien évidemment Cristiano Ronaldo. Recruté en 2023 par Al-Nassr, le Portugais dispose d’une contrat exceptionnel en Arabie Saoudite, et touche 200M€ par an. Pour Emmanuel Petit, si Ousmane Dembélé venait à se voir proposer un contrat similaire, il serait alors impossible que la star du PSG refuse.