200M€ : Un coup à la Cristiano Ronaldo annoncé au PSG !

Depuis 2023, Cristiano Ronaldo évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite, et touche un salaire XXL de 200M€ par an! Convoité par l’état du Moyen-Orient également, Ousmane Dembélé ne sait pas encore s’il va continuer l’aventure au PSG. Pour Emmanuel Petit, si les Saoudiens lui proposent un contrat à la CR7, le Français sera obligé d’accepter.
Vers un départ XXL du côté d’Ousmane Dembélé ? Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, le Ballon d’Or 2025 est convoité à l’étranger. En effet, le journal l’Equipe indique notamment que le nom du Français commence doucement à circuler du côté de l’Arabie Saoudite, qui pourrait lui proposer un véritable pont d’or dans les années à venir.
Dembélé vers un contrat à la CR7 ?
Ainsi, Dembélé pourrait potentiellement rejoindre le cercle des vedettes évoluant en Saudi Pro League, le meilleur exemple restant bien évidemment Cristiano Ronaldo. Recruté en 2023 par Al-Nassr, le Portugais dispose d’une contrat exceptionnel en Arabie Saoudite, et touche 200M€ par an. Pour Emmanuel Petit, si Ousmane Dembélé venait à se voir proposer un contrat similaire, il serait alors impossible que la star du PSG refuse.
« Il n’y a pas un humain sur cette terre qui n’accepterait pas cette proposition »
« Si demain, l’Arabie Saoudite te propose 200M€ à l’année, tu vas refuser tu vas me dire ? Si l’Arabie Saoudite lui propose un contrat à la Cristiano Ronaldo à Dembélé, tu crois qu’il va refuser ? S’il accepte la proposition, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus alors qu’il n’y a pas un humain sur cette terre qui n’accepterait pas cette proposition ! », a confié Petit dans l’émission Rothen S’enflamme.