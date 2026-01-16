Officiel : Un champion débarque, la surprise annoncée par le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’occasion de la venue de la WWE à Londres, le Paris Saint-Germain a officialisé le lancement d'une collection de vêtements en association avec l’organisation reine du catch, de passage à Londres pour le show Smackdown ce vendredi soir. Carmelo Hayes, champion des États-Unis, s’est arrêté du côté de la boutique anglaise du PSG.

Fort de sa popularité à travers le monde, le PSG multiplie les collaborations avec diverses entités, comprenant la WWE. L’été dernier, les deux marques annonçaient le début de leur partenariat en marge de « Clash in Paris », événement organisé par la première compagnie de catch au monde du côté de la Paris La Défense Arena. Une « collaboration stratégique » dont se félicitaient le PSG et la WWE, désireux d’explorer « de nombreuses opportunités dans différents domaines, notamment la création de contenus originaux, des collections exclusives de produits dérivés et de distribution, des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters, des programmes à vocation communautaire, ainsi que des expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG et les Superstars de la WWE », pouvait-on lire dans le communiqué.

Great to welcome @WWE United States Champion @Carmelo_WWE to our Oxford Street store in London this morning! ❤️💙 pic.twitter.com/N7rzn1KYMd — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 16, 2026

Un champion de la WWE présent à la boutique du PSG Et il n’a pas fallu attendre le retour de la WWE en France pour voir cette entente se matérialiser par une nouvelle gamme de produits. Alors que l’organisation reine du catch réalise actuellement une tournée en Europe, le PSG a annoncé sur X que la WWE « a officiellement pris le contrôle de (s)a boutique officielle » à Londres, où a lieu le show Smackdown ce vendredi soir (21h heure française). En plus de vendre des produits dévirés de la WWE dans sa boutique londonienne située à Oxford Street, le PSG a également permis à des fans de catch de gagner des billets pour l’événement du soir à l’OVO Wembley Arena et de rencontrer Carmelo Hayes, champion des États-Unis. Sur son compte X anglais, le club de la capitale s’est dit « ravi d’accueillir » dans son store la star américaine, posant avec le quatrième maillot parisien, floqué à son nom avec le numéro 75.

🇺🇸 Carmelo Hayes est reparti chargé de la boutique londonienne du PSG 👀#Smackdown https://t.co/7o39zqSn5L pic.twitter.com/wpilREqEdu — Bernard Colas (@BernardCls) January 16, 2026