La WWE de retour en France : La surprise préparée après Clash in Paris

La WWE a réalisé un retour triomphal en France avec Clash in Paris à la Paris La Défense Arena, réunissant 30 343 spectateurs le 31 août dernier. Forte de ce succès, la première compagnie de catch au monde songerait déjà à retrouver le public tricolore avec un nouveau projet d’ici 2027, pour le plus grand bonheur des fans.
Le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Plus d’un an après son passage à Lyon, pour Backlash, la WWE était de retour en France à la fin du mois d’août pour trois dates, dont Clash in Paris, premier grand événement organisé par la compagnie de catch dans la capitale tricolore. Comme attendu, l’ambiance était phénoménale du côté de la Paris La Défense Arena, de quoi encore une fois époustoufler les fans du monde entier. Sur le plan économique, les dirigeants de la WWE ont eux aussi eu le sourire en battant un record.
Succès pour la WWE à Paris
Avec 30.343 spectateurs pour Clash in Paris, avant d’accueillir le lendemain 22 969 personnes supplémentaires pour Raw toujours à la Paris La Défense Arena, la WWE a battu le record de recettes générées par la vente de billets dans la plus grande salle couverte d’Europe, battant Taylor Swift et son Eras Tour de 2024.
Une nouvelle date en France déjà à l’étude ?
La WWE pense donc logiquement à son retour dans l’Hexagone, avec la volonté de passer un nouveau cap. Après Backlash à la LDLC Arena de Lyon-Décines puis Clash in Paris à la Paris La Défense Arena, l’organisation reine du catch prévoit un autre show encore plus important en France. Selon WrestleVotes, plusieurs personnes en interne militeraient déjà pour qu’un nouvel événement « de haut niveau » soit organisé dans la capitale avant la fin de l’année 2027.
Les fans rêvent évidemment d’un WrestleMania, considéré comme le SuperBowl du catch, ou d’un Royal Rumble, rendez-vous emblématique de la discipline, mais il semble plus probable d’imaginer l’organisation d’un Money in the Bank ou d’un Elimination Chamber. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com, la WWE avait déjà songé à poser ses valises à la Paris La Défense au début de l’année 2024 pour Elimination Chamber, avant d’opter pour Lyon. Ce n’était finalement que partie remise avec Clash in Paris du côté de Nanterre.