La WWE de retour en France : La surprise préparée après Clash in Paris

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a réalisé un retour triomphal en France avec Clash in Paris à la Paris La Défense Arena, réunissant 30 343 spectateurs le 31 août dernier. Forte de ce succès, la première compagnie de catch au monde songerait déjà à retrouver le public tricolore avec un nouveau projet d’ici 2027, pour le plus grand bonheur des fans.

Le rendez-vous a tenu toutes ses promesses. Plus d’un an après son passage à Lyon, pour Backlash, la WWE était de retour en France à la fin du mois d’août pour trois dates, dont Clash in Paris, premier grand événement organisé par la compagnie de catch dans la capitale tricolore. Comme attendu, l’ambiance était phénoménale du côté de la Paris La Défense Arena, de quoi encore une fois époustoufler les fans du monde entier. Sur le plan économique, les dirigeants de la WWE ont eux aussi eu le sourire en battant un record.

Je commence #WWEClash pour voir ce que ça donne à l'écran !



Et je vais à mon tour remercier @LaHierarchie pour leur organisation concernant toutes les choses prévues pour ce week-end historique.



Clash in Paris qui commence avec ce stage incroyable, puis avec ce Tifo tout… pic.twitter.com/AEr1Lst2tK — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) September 2, 2025

Succès pour la WWE à Paris Avec 30.343 spectateurs pour Clash in Paris, avant d’accueillir le lendemain 22 969 personnes supplémentaires pour Raw toujours à la Paris La Défense Arena, la WWE a battu le record de recettes générées par la vente de billets dans la plus grande salle couverte d’Europe, battant Taylor Swift et son Eras Tour de 2024.