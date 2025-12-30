John Cena - WWE : L’énorme pactole empoché !

Après deux décennies de succès dans le catch, John Cena a disputé son ultime combat le 13 décembre dernier, à l’âge de 48 ans, du côté de la Capital One Arena de Washington. Avec cet événement historique, la WWE a pu battre un double record financier.
L’année 2025 restera comme celle qui a vu John Cena ranger ses habits de catcheur après un ultime combat à la WWE, l’organisation reine de la discipline, le 13 décembre. C’est du côté de Washington que la star américaine de 48 ans a disputé son dernier match, contre Gunther, vainqueur sur soumission.
La WWE fait exploser les compteurs avec la retraite de Cena
À l’occasion de cette soirée historique, la WWE a battu plusieurs records comme l’a fait savoir sur X Paul Levesque, à la tête du secteur créatif de la compagnie. Saturday Night Main Event, show au cours duquel John Cena a disputé son dernier match, est devenu l’événement le plus rentable jamais organisé dans une salle pour la WWE, mais également le plus rentable jamais organisé à la Capital One Arena, toutes disciplines confondues. Le lieu accueille notamment les rencontres des Washington Wizards (NBA) mais aussi des Washington Capitals (NHL)
John Cena désormais ambassadeur
C’est une page de l’histoire qui se tourne avec la retraite de John Cena, considéré comme l’un des plus grands catcheurs de tous les temps. Alors qu’il va désormais pouvoir se consacrer entièrement à sa carrière d’acteur, le multiple champion du monde de la WWE n’a pas pour autant l’intention de tirer un trait définitif sur son premier amour.
« Je serai un ambassadeur de la WWE. J'ai déjà signé pour cinq ans. S'il vous plaît, aussi longtemps que vous le pouvez, j'aimerais faire partie de cette famille en tant qu'employé, en tant que contributeur, aussi longtemps que possible, révélait Cena dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux de la WWE avant son dernier combat. Ce n'est plus le moment pour moi d'être sur le ring. J'ai un tas de choses que je peux transmettre. (…) Peut-être servir de mentor à des talents. »