John Cena - WWE : L’énorme pactole empoché !

Après deux décennies de succès dans le catch, John Cena a disputé son ultime combat le 13 décembre dernier, à l’âge de 48 ans, du côté de la Capital One Arena de Washington. Avec cet événement historique, la WWE a pu battre un double record financier.

L’année 2025 restera comme celle qui a vu John Cena ranger ses habits de catcheur après un ultime combat à la WWE, l’organisation reine de la discipline, le 13 décembre. C’est du côté de Washington que la star américaine de 48 ans a disputé son dernier match, contre Gunther, vainqueur sur soumission.

What a moment 🤧 Say whatever you want about the retirement run of John Cena, I’m just glad he got the love he’s earned from the crowd 👏🏽👏🏽 #ThankYouCena



pic.twitter.com/37U1nSviY5

La WWE fait exploser les compteurs avec la retraite de Cena À l’occasion de cette soirée historique, la WWE a battu plusieurs records comme l’a fait savoir sur X Paul Levesque, à la tête du secteur créatif de la compagnie. Saturday Night Main Event, show au cours duquel John Cena a disputé son dernier match, est devenu l’événement le plus rentable jamais organisé dans une salle pour la WWE, mais également le plus rentable jamais organisé à la Capital One Arena, toutes disciplines confondues. Le lieu accueille notamment les rencontres des Washington Wizards (NBA) mais aussi des Washington Capitals (NHL)