John Cena : Son retour à la WWE déjà annoncé !

Figure de proue de la WWE depuis deux décennies, John Cena a disputé son ultime combat le week-end dernier, marquant la fin de sa carrière de catcheur à l’âge de 48 ans. Mais la star américaine, occupée par ses tournages à Hollywood, ne compte pas pour autant tirer un trait sur son premier amour…

Le 13 décembre dernier, du côté de la Capital One Arena de Washington, John Cena est monté sur le ring pour la dernière fois. La star américaine de 48 ans a disputé son ultime combat à la WWE, première compagnie de catch au monde, et s’est inclinée face à Gunther. C’est une page de l’histoire de ce spectacle sportif qui se tourne, John Cena ayant marqué de son empreinte la discipline au point d’être considéré comme l’un des plus grands de l’histoire.

« J'ai déjà signé pour cinq ans » Si la carrière du Champ est terminée, son aventure à la WWE ne l’est pas totalement. Quelques jours avant de prendre sa retraite, John Cena avait révélé avoir signé un nouveau contrat avec la compagne, pour un rôle bien précis. « Je serai un ambassadeur de la WWE. J'ai déjà signé pour cinq ans. S'il vous plaît, aussi longtemps que vous le pouvez, j'aimerais faire partie de cette famille en tant qu'employé, en tant que contributeur, aussi longtemps que possible, confiait-il dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux de la WWE. Ce n'est plus le moment pour moi d'être sur le ring. J'ai un tas de choses que je peux transmettre. (…) Peut-être servir de mentor à des talents. »