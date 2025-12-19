La WWE en France : C’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une révolution qui se prépare pour le catch en France. Dès janvier 2026, l’ensemble des programmes de la WWE sera à retrouver en direct et en replay sur Netflix. Le premier RAW de l’année s’annonce d’ailleurs spectaculaire, avec notamment une opposition entre CM Punk et Bron Breakker pour le titre mondial.

Mieux vaut tard que jamais ! Cela fera bientôt un an que la WWE est diffusée sur la plateforme Netflix dans le cadre d’une entente sur dix ans, moyennant 5 milliards de dollars. Aux États-Unis, les fans peuvent uniquement suivre le show hebdomadaire du lundi soir, RAW, tandis qu’une grande partie des pays du monde ont accès à l’ensemble des programmes de la compagnie de catch en direct et en replay, comprenant de nombreuses archives. Jusqu’à présent, la France n’était pas concernée par cet accord de diffusion, le groupe Mediawan, et sa chaîne AB1, conservant les droits jusqu’à cette fin d’année 2025.

WWE débarque en direct sur Netflix.



Retrouvez RAW, SMACKDOWN, NXT et les plus gros événements de l’année, à partir de janvier 2026. pic.twitter.com/yfO6lBTYDc — ǝɔuɐɹℲ xᴉlɟʇǝN (@NetflixFR) December 18, 2025

La WWE sur Netflix France Mais dès janvier 2026, le catalogue WWE va débarquer sur Netflix, comme annoncé pour la première fois dès le mois d'août. Les trois shows hebdomadaires de la première compagnie de catch au monde seront à retrouver chaque semaine en direct, avec RAW (dans la nuit de lundi à mardi), NXT (dans la nuit de mardi à mercredi) et Smackdown (dans la nuit de vendredi à samedi). La célèbre plateforme proposera également les PLE de la WWE (ses grands événements) tels que le Royal Rumble, ce 31 janvier 2026 à 20h (heure française, show en Arabie saoudite), WrestleMania ou encore SummerSlam.