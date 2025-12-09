Une très grosse star de la WWE «fait des bêtises» : La séparation se passe mal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage de la WWE durant les années 90, ‘Stone Cold’ Steve Austin est aujourd’hui à la retraite. Une fin de carrière que la star américaine de 60 ans a eue du mal à accepter comme il l’a récemment avoué. De quoi l’inciter à donner un conseil important à la jeune génération.

Il est l’un des visages emblématiques du catch américain et de la WWE, la première compagnie au monde. Proche de fêter ses 61 ans, ‘Stone Cold’ Steve Austin a mis un terme à sa carrière en 2003, au terme d’un ultime match contre Dwayne ‘The Rock’ Johnson, une décision principalement motivée par des blessures de longue date à soigner. Hormis son retour d’un soir en 2022, affrontant Kevin Owens à WrestleMania 38, la star américaine n’a jamais repris le fil de sa carrière, et ce malgré l’énorme manque ressenti au moment de ranger les bottes.

« Pendant environ trois ans, j'ai bu, chassé, pêché et fait beaucoup de choses stupides… » « Quand j'ai arrêté, je n'avais pas vraiment de stratégie de sortie, et pendant environ trois ans, j'ai bu, chassé, pêché et fait beaucoup de choses stupides, a récemment confié Steve Austin dans un entretien accordé à DJD Classics. Je me suis laissé distraire pendant trois ans sans rien faire... J'aurais pu mieux m'organiser. » Il faut dire que le vide fut grand pour l’ancien champion du monde de la WWE, habitué à faire le tour du monde et enchaîner les matches à un rythme effréné. Le public l'avait alors vu revenir à l'écran de manière occasionnelle en tant qu'arbitre ou intervenant spécial, sans grande implication physique. Une manière de retrouver les joies de sa vie passée tout en se préservant.