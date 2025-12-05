«Je vais le tabasser» : AmineMaTue menace Squeezie, le combat annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le streamer AmineMaTue, grand fan de catch et de la WWE, a annoncé durant le marathon caritatif "Stream for Humanity" son intention d'organiser un événement de catch en France, défiant publiquement Squeezie. Invité de Zack Nani il y a quelques jours, la star d’internet en a rajouté une couche.

Grand fan de catch, et plus particulièrement de la WWE qui est la première compagnie de ce sport-spectacle à travers le monde, le streamer AmineMaTue a bien l’intention d’organiser son propre événement en France. Il y a quelques semaines, durant la deuxième édition du marathon caritatif "Stream for Humanity", la star d’internet avait fait une promesse aux fans de catch, nombreux à le suivre. « Je promets qu'on fera le combat de catch. Viens, on fait un vrai truc mais pas en mode gogole, pas en mode débile. On s’entraîne pour de vrai, et on fait un vrai combat de catch. On respecte le catch, c'est dans le culture française le catch », avait lancé AmineMaTue, défiant alors Squeezie.

🗣️ AmineMaTue : « Je suis un vrai passionné de catch, je regarde vraiment. (…) Je me suis remis dedans. Ça a toujours été un truc que j’ai voulu faire et j’ai pris Squeezie en otage.



AmineMaTue compte organiser son propre show de catch « Je vous le promets, c’est dit, si je suis un menteur vous pouvez m'insulter : event de catch. Moi contre Squeezie. » Mais en plus de ce match d’exhibition entre deux personnes extérieures à la discipline, le streamer français ambitionne de concocter une carte crédible pour faire honneur au catch. « Après, il y aura d'autres combats. Vraie préparation, vrais entraînements, avait-il ajouté. Il y aura un main event, il y aura un Royal Rumble, il y aura des combats. » Récemment invité de Zack en Roue Libre sur Twitch, AmineMaTue en a rajouté une couche, semblant déjà être dans son personnage, à l’instar des stars américaines de la WWE, en lançant sa rivalité avec Squeezie.