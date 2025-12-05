«Je vais le tabasser» : AmineMaTue menace Squeezie, le combat annoncé

Le streamer AmineMaTue, grand fan de catch et de la WWE, a annoncé durant le marathon caritatif "Stream for Humanity" son intention d'organiser un événement de catch en France, défiant publiquement Squeezie. Invité de Zack Nani il y a quelques jours, la star d’internet en a rajouté une couche.
Grand fan de catch, et plus particulièrement de la WWE qui est la première compagnie de ce sport-spectacle à travers le monde, le streamer AmineMaTue a bien l’intention d’organiser son propre événement en France. Il y a quelques semaines, durant la deuxième édition du marathon caritatif "Stream for Humanity", la star d’internet avait fait une promesse aux fans de catch, nombreux à le suivre. « Je promets qu'on fera le combat de catch. Viens, on fait un vrai truc mais pas en mode gogole, pas en mode débile. On s’entraîne pour de vrai, et on fait un vrai combat de catch. On respecte le catch, c'est dans le culture française le catch », avait lancé AmineMaTue, défiant alors Squeezie.
AmineMaTue compte organiser son propre show de catch
« Je vous le promets, c’est dit, si je suis un menteur vous pouvez m'insulter : event de catch. Moi contre Squeezie. » Mais en plus de ce match d’exhibition entre deux personnes extérieures à la discipline, le streamer français ambitionne de concocter une carte crédible pour faire honneur au catch. « Après, il y aura d'autres combats. Vraie préparation, vrais entraînements, avait-il ajouté. Il y aura un main event, il y aura un Royal Rumble, il y aura des combats. » Récemment invité de Zack en Roue Libre sur Twitch, AmineMaTue en a rajouté une couche, semblant déjà être dans son personnage, à l’instar des stars américaines de la WWE, en lançant sa rivalité avec Squeezie.
« Je suis un vrai passionné de catch, je regarde vraiment, a confié Amine face à Zack Nani. Je me suis remis dedans à fond. Ça a toujours été que j’ai voulu faire et là j’ai pris Lucas Hauchard (le vrai nom de Squeezie, NDLR) en otage et je compte vaincre la franc-maçonnerie de ce milieu de créateurs de contenus qui est contrôlé par Lucas Hauchard, qui décide de qui s’élève et qui reste dans le game. Il n’y a pas que lui, mais c’est un peu le boss de ce truc-là. Je vais mettre les pieds dans le plat et on va faire un événement. Comme je ne peux pas le boxer vu qu’il ne fait pas mon poids, on va faire un événement de catch où je vais pouvoir le tabasser dans les règles. »
Par le passé, d'autres visages bien connus d'internet ont affiché un intérêt pour le catch, à l'instar de Rivenzi et Ponce, qui étaient montés sur le ring avec Kuro et Aigle Blanc (désormais à la WWE sous le nom d'Elio LeFleur) lors du ZEvent 2022, ou plus récemment Anyme et Grandingo, de passage dans la structure tricolore APC pour découvrir les rudiments de ce sport-spectacle qui connaît un important regain d'intérêt dans l'Hexagone.