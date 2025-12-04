Divorce de The Rock : La rupture brutale

Révélé à la WWE, la plus grande compagnie de catch au monde, Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’illustre désormais sur les plateaux de cinéma. La star américaine de 53 ans s’est récemment prononcée sur les problèmes de santé mentale dont il a souffert à la suite de sa séparation d'avec Dany Garcia, qui est désormais son associée.
Star du catch durant les années 90, The Rock a connu une belle reconversion en prenant le chemin de Hollywood, enchaînant les blockbusters à gros budgets et désireux de se consacrer aujourd’hui à des projets artistiques. En témoigne sa participation au film Smashing Machine, produit notamment par la société Seven Bucks Productions, cofondée par Dwayne Johnson et Dany Garcia, son ex-femme.
« Ça m’a bouleversé »
Difficile de dissocier Dwayne Johnson et Dany Garcia, un couple dans la vie qui s’est transformé en binôme professionnel efficace, et ce malgré leur divorce en 2007. Pourtant, la situation n’a pas été simple à gérer pour l’ancienne star de la WWE, qui s’est récemment prononcée sur le sujet lors d'une apparition dans l'émission Awards Chatter de The Hollywood Reporter. « Quand vous vous mariez, comme certains d'entre vous le savent peut-être, vous vous engagez pour le long terme, mais cela ne se passe pas toujours comme ça, a reconnu The Rock. Et puis ça vous bouleverse, comme cela m'a bouleversé. Nous avions un bébé, quel genre de père allais-je être ? »
« Une période difficile » pour The Rock
« À cette époque, je traversais vraiment une période difficile », a ajouté The Rock, conscient de vivre une phrase de « dépression » qui a alors influencé sa carrière cinématographique, recherchant des rôles davantage joyeux que glorieux dans des longs-métrages familiaux comme Maxi papa et Fée malgré lui. « J'essayais de mettre de l'ordre dans ma vie, et c'était la seule chose que je voulais vraiment faire sur le plan artistique, poursuit l’ex-catcheur qui continue d’apparaître occasionnellement à la WWE. Je ne voulais rien qui me mette à rude épreuve, je voulais des projets qui se terminent bien, et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai adoré tourner ces films. Je pense aussi que je les ai manifestés parce que je ne me sentais pas prêt pour autre chose que des films faciles, légers et familiaux qui me faisaient du bien. »
Depuis, Dwayne Johnson a élargi sa palette d’acteur et renoué avec l’amour, épousant Lauren Hashian en 2019 avec qui il a eu deux filles, Jasmine, 9 ans, et Tiana, 7 ans. En 2012, il a fondé avec son ex-femme Dany Garcia la société Seven Bucks Productions. « Le mariage n'est peut-être pas dans nos cartes, mais construire une entreprise peut l'être », relativise aujourd'hui l’acteur.