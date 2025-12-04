Divorce de The Rock : La rupture brutale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Révélé à la WWE, la plus grande compagnie de catch au monde, Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’illustre désormais sur les plateaux de cinéma. La star américaine de 53 ans s’est récemment prononcée sur les problèmes de santé mentale dont il a souffert à la suite de sa séparation d'avec Dany Garcia, qui est désormais son associée.

Star du catch durant les années 90, The Rock a connu une belle reconversion en prenant le chemin de Hollywood, enchaînant les blockbusters à gros budgets et désireux de se consacrer aujourd’hui à des projets artistiques. En témoigne sa participation au film Smashing Machine, produit notamment par la société Seven Bucks Productions, cofondée par Dwayne Johnson et Dany Garcia, son ex-femme.

« Ça m’a bouleversé » Difficile de dissocier Dwayne Johnson et Dany Garcia, un couple dans la vie qui s’est transformé en binôme professionnel efficace, et ce malgré leur divorce en 2007. Pourtant, la situation n’a pas été simple à gérer pour l’ancienne star de la WWE, qui s’est récemment prononcée sur le sujet lors d'une apparition dans l'émission Awards Chatter de The Hollywood Reporter. « Quand vous vous mariez, comme certains d'entre vous le savent peut-être, vous vous engagez pour le long terme, mais cela ne se passe pas toujours comme ça, a reconnu The Rock. Et puis ça vous bouleverse, comme cela m'a bouleversé. Nous avions un bébé, quel genre de père allais-je être ? »