John Cena dit stop à la WWE : La terrible blessure qui ruine tout

C’est un scénario cauchemardesque qu’a connu le catcheur Penta lundi, durant Raw, contraint d’arrêter son combat en direct après une luxation de l’épaule et donc de faire une croix sur le tournoi "Last Time Is Now", dont le vainqueur affrontera John Cena pour son dernier match à la WWE.

À deux semaines de la fin de carrière de John Cena à la WWE, on ne connaît pas encore l’identité de son dernier adversaire. L’organisation reine du catch organise actuellement un tournoi regroupant 16 talents pour déterminer celui qui aura l’honneur d’affronter la légende de 48 ans du côté de Washington, le samedi 13 décembre.

🗣️ Penta : «Cette blessure a mis à l'épreuve mon corps et mon esprit, mais elle a aussi réveillé la force qui m'a toujours guidée.



Je reviendrai très bientôt, plus fort, mieux préparé et déterminé à terminer ce que j'ai laissé en suspens. »



💪🏼🔥#WWERawpic.twitter.com/ug6tdy7qoG — Bernard Colas (@BernardCls) November 25, 2025

Penta arrêté par les médecins en plein match Lundi, à Raw, le favori du public Penta défiait Solo Sikoa en quart de finale, une rencontre interrompue au bout de quatre minutes après la blessure légitime du Mexicain, victime d’une luxation de l'épaule suite à une mauvaise réception sur un hurricanrana porté à l’extérieur du ring. Dépité de voir cette opportunité s’envoler, Penta, empêché de poursuivre le match par le médecin présent au bord du ring, a depuis pris la parole sur les réseaux sociaux. « Cette blessure a mis mon corps et mon esprit à l’épreuve, mais elle a aussi réveillé la force qui m'a toujours guidé. Je suis un guerrier mexicain, forgé dans le combat, l'honneur et le cœur. Même si la chute était difficile, je me suis relevé avec une flamme plus vive que jamais », a écrit Penta.