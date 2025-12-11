The Rock - WWE : La lourde accusation qu’il réfute !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présente à la WWE sous le nom d’Ava Raine, la fille de Dwayne ‘The Rock’ Johnson s’est parfois retrouvée au coeur des critiques, certains fans de catch l’accusant d'avoir bénéficié d'un passe-droit pour se retrouver au sein de l’organisation. L’acteur de 53 ans nie formellement et affiche sa fierté en voyant son premier enfant suivre ses traces.

Dans la famille Johnson , on demande la fille ! À 24 ans, Simone Johnson , le premier enfant de The Rock , apparaît chaque semaine à la WWE . Pas en tant que catcheuse, après être montée à plusieurs reprises sur le ring en 2023, mais dans un rôle de manager général à NXT , la branche de développement de l’organisation reine du catch. Récemment invité du podcast New Heights, Dwayne ‘The Rock’ Johnson était revenu sur la signature de sa fille à la WWE .

« Elle est venue me voir à l'âge de 16 ans et m'a dit : "Je veux faire ce que tu fais. J'aime ce métier autant que toi et je veux le faire", racontait The Rock . Elle est devenue la plus jeune recrue de la WWE à 16 ans. Elle allait à l'université de New York, et elle m'a appelé, moi et sa mère, pour nous dire : "Je veux changer de cap. Je veux entrer directement à NXT et commencer à m'entraîner là-bas, à Orlando." » Et malgré les accusations de favoritisme évoquées au moment où Simone Johnson est apparue à la télévision, son père a été très clair sur le sujet.

« Elle ne m'a jamais demandé de passer d’appel »

« Je n'ai jamais reçu d'appel du genre : "Hé papa, je veux faire ce que tu fais. Tu peux appeler la WWE ? Tu peux appeler Vince McMahon (ancien président de la WWE) ? Tu peux appeler Nick Khan (L’actuel président de la WWE) ? Tu peux appeler quelqu'un ?" Elle ne m'a jamais demandé de passer cet appel. Elle m'a simplement dit : "Je veux faire ce que tu fais. Je veux tracer ma propre voie." » Et pas question pour l’aînée de Dwayne Johnson d’utiliser un pseudo rappelant celui de son père. « "Je veux m'appeler Ava Raine, pas « The Rock » ou quelque chose comme ça", a ajouté la star hollywoodienne. Elle m'a dit : "Je veux juste le faire par moi-même. Je t'aime. Je te respecte" », a-t-il poursuivi.

Simone Johnson suit actuellement les traces de son père en participant aux programmes de la WWE, lui qui avait fait de même dans les années 90, The Rock étant issu d’une très célèbre famille de catcheurs. « Je lui ai dit : "Ton arrière-grand-père et ton grand-père étaient catcheurs. Donc j’aime le fait que tu veuilles le faire par toi-même et je suis là. Je te soutiens." Elle fait donc un excellent travail et je la surveille de près. » L’ex-champion de la WWE a enfin confié que l’arrivée de sa fille dans le monde du catch les avait « rapprochés », de quoi renforcer sa fierté.