PSG - Kylian Mbappé : La vengeance à 150M€ !

Le PSG n’a visiblement toujours pas digéré le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club de la capitale chercherait encore un moyen de se venger. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens pourraient tenter d’arracher Vinicius Jr des mains de la formation madrilène à l’issue de la saison.

Le départ de Kylian Mbappé lors de l’été 2024 a suscité une grande colère au PSG. Et le club de la capitale n’a visiblement toujours pas digéré son transfert libre au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu chercheraient encore un moyen de se venger de la Casa Blanca pour le capitaine de l’équipe de France. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 prépareraient un gros coup sur le mercato.

Vinicius Jr au PSG l'été prochain ? Comme le rapporte Defensa Central, Vinicius Jr pourrait être une cible pour le PSG. Le contrat de l’international auriverde au Real Madrid expire en juin 2027. Un départ lors de l’été 2026 ne serait donc pas à exclure si aucun accord ne peut être trouvé pour une prolongation. Le montant du transfert, lui, pourrait atteindre la somme colossale de 150M€.