Zinedine Zidane : Le coup de fil révélé du président de la République ! 

En avril 2006, Zinedine Zidane annonçait prendre une grande décision. En effet, le joueur du Real Madrid faisait alors savoir qu'il allait raccrocher les crampons après la Coupe du monde. L'heure de la retraite était donc venue pour Zizou, qui avait alors reçu le coup de fil d'un certain Jacques Chirac, président de la République à ce moment, suite à son choix.
Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane aura donc été la finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Après cela, il avait décidé de prendre sa retraite. Un choix communiqué quelques semaines plus tôt. « Je dis stop au football de haut niveau parce que mon corps me le dit, parce que ma tête me le dit... Il ne faut pas tricher. Moi, j'ai toujours été honnête avec moi-même », faisait alors savoir Zidane.
« Ça m’a touché d’entendre le chef de l’Etat »
L'annonce de la retraite de Zinedine Zidane avait suscité de nombreuses réactions. Et pas des moindres. C'est ainsi que le principal intéressé avait reçu un appel de... Jacques Chirac. Alors que ce dernier était le président de la République à l'époque, Zizou avait expliqué pour le magazine Psychologies : « Ce que j'ai ressenti quand Jacques Chirac m'a appelé après avoir appris que j'allais arrêter le foot ? Ça me touche. Oui, ça m’a touché d’entendre le chef de l’Etat me dire son admiration ».
« A sa façon, le foot fait du bien »
« Ça ne me parait pas excessif ? Par rapport à tous ceux qui font du bien, par exemple aux grands médecins qui sauvent des vies, je ne sais pas si c’est tout à fait normal, mais à sa façon, le foot fait du bien, même si on ne peut pas comparer », confiait ensuite Zidane.