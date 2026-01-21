Zinedine Zidane : Le coup de fil révélé du président de la République ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En avril 2006, Zinedine Zidane annonçait prendre une grande décision. En effet, le joueur du Real Madrid faisait alors savoir qu'il allait raccrocher les crampons après la Coupe du monde. L'heure de la retraite était donc venue pour Zizou, qui avait alors reçu le coup de fil d'un certain Jacques Chirac, président de la République à ce moment, suite à son choix.

Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane aura donc été la finale de la Coupe du monde 2006 face à l'Italie. Après cela, il avait décidé de prendre sa retraite. Un choix communiqué quelques semaines plus tôt. « Je dis stop au football de haut niveau parce que mon corps me le dit, parce que ma tête me le dit... Il ne faut pas tricher. Moi, j'ai toujours été honnête avec moi-même », faisait alors savoir Zidane.

« Ça m’a touché d’entendre le chef de l’Etat » L'annonce de la retraite de Zinedine Zidane avait suscité de nombreuses réactions. Et pas des moindres. C'est ainsi que le principal intéressé avait reçu un appel de... Jacques Chirac. Alors que ce dernier était le président de la République à l'époque, Zizou avait expliqué pour le magazine Psychologies : « Ce que j'ai ressenti quand Jacques Chirac m'a appelé après avoir appris que j'allais arrêter le foot ? Ça me touche. Oui, ça m’a touché d’entendre le chef de l’Etat me dire son admiration ».