OM - De Zerbi : La signature de rêve loupée !

Axel Cornic

Quand l’Olympique de Marseille a signé Roberto De Zerbi, on savait qu’il aurait fallu recruter des joueurs allant avec son idée du football. Les pistes n'ont pas manqué, mais si Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent avoir fait le maximum, l’Italien aurait bien aimé voir un joueur en particulier débarquer au club.

Depuis un an et demi, le stade Vélodrome vibre à chaque action de talent de Mason Greenwood, dans le couloir gauche de l'OM. Mais de l’autre côté ce n’est pas vraiment la joie, puisque ni Igor Paixão ni Hamed Junior Traoré ne semblent convaincre.

Un problème avec Igor Paixão ? Plus gros transferts de l’histoire de l’OM, le Brésilien totalise pour le moment 9 buts et 3 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues. La comparaison avec Greenwood est inutile, puisque ce dernier culmine à 20 buts en 26 matchs. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premières critiques arriver...