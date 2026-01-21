Zinedine Zidane et les top models : Il se lâche sur son histoire d'amour avec sa femme ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui encore, Zinedine Zidane est en couple avec sa femme, Véronique Zidane. Cela fait maintenant de nombreuses années qu'ils sont ensemble. C'est à l'âge de 17 ans que l'ancienne du Real Madrid a rencontré celle qui partage d'avis. Une histoire d'amour qui dure et à propos de laquelle s'était confié Zidane.

Pour un joueur de football, les sollicitations et les tentations sont nombreuses. Notamment en ce qui concerne les femmes. Ainsi, ils ont été nombreux à multiplier les histoires et fréquenter des top models. Pour Zinedine Zidane, c'est complètement différent. Depuis ses 17 ans, il est avec celle qui est devenue sa femme, Véronique Zidane. Une belle histoire d'amour qui a résisté aux épreuves du temps...

« Nous nous sommes connus très tôt » Pour le magazine Psychologies, Zinedine Zidane s'était exprimé sur son histoire d'amour avec sa femme. C'est ainsi qu'il y a quelques années, il faisait alors savoir : « Je suis marié depuis longtemps avec la même femme ? Oui, nous nous sommes connus très tôt. Comment j'ai fait pour préserver cet amour et ne pas être tenté par les top models ? Ça ne s’explique pas, ça se vit, c’est tout. C’est la rencontre de deux personnes ».