Départ de l’OM : La catastrophe redoutée avec De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour assurer la succession de Ruben Amorim, une fois l’intérim de Michael Carrick terminé, Manchester United songerait notamment à Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique de Marseille. Une piste qui n’emballe pas Jamie Carragher, qui craint le tempérament du technicien italien.

Passé par la Premier League et Brighton avant de rejoindre l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi garde une belle cote en Angleterre. Pas étonnant donc de voir le nom de l’Italien circuler pour débarquer du côté de Manchester United l’été prochain, Michael Carrick assurant actuellement l’intérim après le départ de Ruben Amorim. « Il était déjà sur la liste à l'été 2024, lorsqu'INEOS envisageait de limoger Erik Ten Hag, mais il a finalement quitté Brighton pour rejoindre Marseille », a notamment confié le journaliste Pete O'Rourke auprès de Football Insider.

Carragher a peur de De Zerbi à Manchester United Une piste qui n’enchante pas vraiment Jamie Carragher, qui craint la cohabitation entre Roberto De Zerbi et l’état-major mancunien. « C’est un entraîneur brillant, mais il risque de déclarer la guerre aux propriétaires d'ici six semaines environ », a confié l’ancien joueur reconverti consultant, sur Sky Sports.