Départ de l’OM : La catastrophe redoutée avec De Zerbi !

Pour assurer la succession de Ruben Amorim, une fois l’intérim de Michael Carrick terminé, Manchester United songerait notamment à Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique de Marseille. Une piste qui n’emballe pas Jamie Carragher, qui craint le tempérament du technicien italien.
Passé par la Premier League et Brighton avant de rejoindre l’OM à l’été 2024, Roberto De Zerbi garde une belle cote en Angleterre. Pas étonnant donc de voir le nom de l’Italien circuler pour débarquer du côté de Manchester United l’été prochain, Michael Carrick assurant actuellement l’intérim après le départ de Ruben Amorim. « Il était déjà sur la liste à l'été 2024, lorsqu'INEOS envisageait de limoger Erik Ten Hag, mais il a finalement quitté Brighton pour rejoindre Marseille », a notamment confié le journaliste Pete O'Rourke auprès de Football Insider.
Carragher a peur de De Zerbi à Manchester United
Une piste qui n’enchante pas vraiment Jamie Carragher, qui craint la cohabitation entre Roberto De Zerbi et l’état-major mancunien. « C’est un entraîneur brillant, mais il risque de déclarer la guerre aux propriétaires d'ici six semaines environ », a confié l’ancien joueur reconverti consultant, sur Sky Sports.
Rio Ferdinand n’est pas du même avis
D'autres observateurs du football anglais estiment en revanche que Roberto De Zerbi serait le candidat parfait pour le poste. « Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait faire travailler ses joueurs et les faire jouer, s’enflamme Rio Ferdinand sur son podcast. Il va mettre le feu… pas dans le sens de la folie, mais quelqu’un qui apporte ce feu, cette passion, surtout quelqu’un qui s’appuie sur des bases très solides: un manager qui a prouvé qu’il pouvait tirer le maximum d’une équipe. Il peut coacher une équipe à fond, coacher les individus, faire progresser les joueurs et imposer une vraie manière de jouer au football. Je crois vraiment qu’il faut quelqu’un de fort dans son identité ».