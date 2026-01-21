Catastrophe à la CAN, Mbappé envoie un gros message !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche soir, le Maroc s’est incliné en finale de la CAN face au Sénégal. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant du LOSC Hamza Igamane a été contraint de sortir sur blessure. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, le buteur de 23 ans va manquer les prochains mois de compétition. Ethan Mbappé, son coéquipier, lui a adressé tout son soutien.

Un énorme coup dur pour le LOSC et Hamza Igamane. Grosse recrue du mercato estival des Dogues, le Marocain s’est gravement blessé en finale de la CAN dimanche soir. Ce lundi, le club lillois a annoncé un terrible verdict concernant la nature de la blessure du buteur de 23 ans.

Rupture du ligament croisé pour Hamza Igamane « Les examens réalisés sur le joueur ont malheureusement confirmé une blessure sérieuse. Hamza Igamane souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Arrivé au LOSC en début de saison en provenance des Glasgow Rangers, Hamza sera indisponible plusieurs mois », a ainsi indiqué Lille par le biais d’un communiqué.