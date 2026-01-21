Catastrophe à la CAN, Mbappé envoie un gros message !

Dimanche soir, le Maroc s’est incliné en finale de la CAN face au Sénégal. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant du LOSC Hamza Igamane a été contraint de sortir sur blessure. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou, le buteur de 23 ans va manquer les prochains mois de compétition. Ethan Mbappé, son coéquipier, lui a adressé tout son soutien.
Un énorme coup dur pour le LOSC et Hamza Igamane. Grosse recrue du mercato estival des Dogues, le Marocain s’est gravement blessé en finale de la CAN dimanche soir. Ce lundi, le club lillois a annoncé un terrible verdict concernant la nature de la blessure du buteur de 23 ans.
Rupture du ligament croisé pour Hamza Igamane
« Les examens réalisés sur le joueur ont malheureusement confirmé une blessure sérieuse. Hamza Igamane souffre en effet d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Arrivé au LOSC en début de saison en provenance des Glasgow Rangers, Hamza sera indisponible plusieurs mois », a ainsi indiqué Lille par le biais d’un communiqué.
Mbappé apporte son soutien
Ce mardi, plusieurs joueurs de l’effectif dont Ethan Mbappé ont affiché leur soutien à leur coéquipier. « Salut Hamza, c’est Ethan. Je te souhaite un bon rétablissement, j’espère que tu va nous revenir encore plus fort. Tu as tout notre soutien et on est avec toi ! », a ainsi déclaré le petit frère de Kylian.