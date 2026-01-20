«Je suis parti», Zidane quitte sa famille et balance tout !

Amadou Diawara

Dès l'âge de 13 ans, Zinedine Zidane a quitté sa famille pour vivre pleinement sa passion dans la football, que ce soit en tant que joueur, puis entraineur. Interrogé en juin 2023, le Ballon d'Or 98 s'est livré sur la séparation avec ses proches, qui dure depuis 40 ans. S'il est sans contrat depuis l'été 2021, Zinedine Zidane a toujours du mal à voir sa famille.

«C’est toujours compliqué de se voir» « La famille ? C’est toujours compliqué de se voir. Je suis parti quand j’avais 13 ans, et je ne suis plus jamais revenu. Ça fait 40 ans que je suis dehors. Mais ma famille, c’est mon socle. Même si on n’est pas forcément présents, il y a mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces… », a confié Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à Colinterview en juin 2023.