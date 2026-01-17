Kylian Mbappé avec son ex : Les retrouvailles surprises !

Pierrick Levallet

Après avoir joué quelques minutes contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne, Kylian Mbappé était annoncé de nouveau blessé avec le Real Madrid. L’attaquant de 27 ans devait notamment manquer les retrouvailles avec l’AS Monaco en Ligue des champions. Mais finalement, l’international français devrait être présent pour la réception de son ancien club.

Annoncé forfait pour trois semaines en raison d’une blessure au genou, Kylian Mbappé a finalement fait son retour avec le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Selon L’Equipe, le capitaine de l’équipe de France a fait tout son possible pour essayer de sauver la tête de Xabi Alonso, en vain. Et son retour a été de courte durée.

Mbappé présent contre Levante En effet, Kylian Mbappé n’était pas présent lors de l’élimination en Coupe du Roi contre Albacete. L’attaquant de 27 ans devait même manquer les matchs contre Levante et contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Mais finalement, l’ancien du PSG figure dans le groupe pour le match de ce samedi en Liga.