Kylian Mbappé avec une star, la rupture déjà actée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis 2024, le Real Madrid dispose d’un duo de vedettes en attaque avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Cependant, alors que le club espagnol enchaîne les coups durs, Madrid pourrait se séparer de l’ailier brésilien et replacer le Français sur le côté. Pour ainsi disposer d’un véritable avant-centre de métier ?

Le Real Madrid traverse actuellement une période très compliquée. Le club madrilène a vu son entraîneur Xabi Alonso présenter sa démission en début de semaine. Le tacticien n’arrivait plus à développer son projet de jeu, et s’est vu confronté à une guerre d’ego dans le vestiaire. Si depuis son arrivée en 2024, Kylian Mbappé lui, a répondu présent sur le plan individuel, c’est au niveau du collectif que le Real n’y arrive plus.

Vinicius en grande difficulté Symbole de cette perte de vitesse du Real Madrid, Vinicius Jr est en difficulté depuis de longs mois désormais, et ne parvient pas à retrouver son niveau des dernières années qui lui a notamment valu une deuxième place au Ballon d’Or 2024. Ce n’est pas un secret, mais sous la direction de Xabi Alonso, le numéro 7 était pas du tout épanoui, et a même réclamé son départ.