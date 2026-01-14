John Cena au PSG : c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques mois, le Paris Saint-Germain annonçait un partenariat avec la WWE, première compagnie de catch au monde qui réalise actuellement une tournée en Europe. À défaut de passer par la France, les stars de ce divertissement sportif s'arrêtent en Angleterre cette semaine, l’occasion pour la formation parisienne de proposer des produits dérivés exclusifs dans sa boutique londonienne, dont un t-shirt spécial du légendaire John Cena.

Entre le PSG et la WWE, c’est une entente inattendue qui s’est créée l’été dernier lorsque les deux marques ont annoncé le début de leur collaboration, en marge du premier grand événement organisé par le mastodonte du catch mondial dans la capitale, avec Clash in Paris à la Paris La Défense Arena le 31 août. « Cette collaboration stratégique, première en son genre, explorera de nombreuses opportunités dans différents domaines, notamment la création de contenus originaux, des collections exclusives de produits dérivés et de distribution, des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters, des programmes à vocation communautaire, ainsi que des expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG », avait-on pu lire dans le communiqué.

Le partenariat entre la WWE et le Paris Saint-Germain se développe Durant le week-end de Clash in Paris, des produits à l’effigie des deux entités étaient disponibles dans la boutique éphémère de la WWE qui s’était installé au centre commercial Westfield Les 4 Temps, dans le quartier d'affaires de La Défense, et c’est de nouveau le cas aujourd'hui… du côté de Londres ! L’organisation reine du catch fait actuellement un tour d’Europe avant son traditionnel Royal Rumble qui a lieu pour la première fois en Arabie saoudite le 31 janvier et s’arrêtera en Angleterre dès ce jeudi 15 janvier, du côté de Newcastle pour un show non télévisé, avant d’aller à Londres pour Smackdown, son grand show du vendredi soir, puis à Nottingham. Et pour l’occasion, une gamme spéciale de la WWE est à retrouver au sein de la boutique londonienne du PSG, ouverte en 2023 à Oxford Street.

PSG x @WWE 🤝



Be sure to head down to the Official Paris Saint-Germain store in London to check out the new exclusive PSG x WWE range 😍🇬🇧



📍 192 Oxford Street

⏱️ 10am - 8pm (Mon-Sat), 12pm - 6pm (Sun) pic.twitter.com/FIaH4ChScg — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 13, 2026