PSG : Le Qatar en rêve, un gros coup est annoncé !

Depuis plusieurs années déjà, le centre de formation du PSG est considéré comme l’un des meilleurs d’Europe. Clairement, QSI souhaite encore plus le développer et s’appuyer sur des jeunes joueurs locaux à l’avenir. En attendant, Paris a réalisé une très belle performance en terminant sur le podium du classement des centres de formation du CIES.

En décembre dernier, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était élu président de l’année par le magazine italien Tuttosport. Fier du travail accompli, le président de QSI affirmait qu’il voulait de plus en plus miser sur la formation à Paris.

Le PSG mise à fond sur la formation « Nous sommes très fiers d'être là où nous sommes aujourd'hui, car le chemin a été difficile, mais nous continuons sur la même voie, sans changer. Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce notamment au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique », confiait ainsi Nasser Al-Khelaïfi.