Départ de l'OM : Roberto De Zerbi confirme !

Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son avenir à l'OM alors que son nom a notamment circulé du côté de Manchester United. Mais le technicien italien a confirmé la tendance concernant son avenir : Il ne compte pas quitter le club phocéen.
Depuis quelques semaines, l'OM tremble pour l'avenir de Roberto De Zerbi. Et pour cause, entre ses déclarations ambiguës et l'intérêt de Manchester United, l'avenir de l'Italien intrigue. Cependant, à l'occasion de son passage devant les médias, De Zerbi a confirmé qu'il resterait à l'OM.
De Zerbi répond pour son avenir
« Mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là. Je suis ici la veille d’un match très important, et dans ma tête, il n’y a rien d’autre que ce match. Ici, je me sens très bien, dans cette ville, avec ces joueurs, avec cette équipe. Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. On en discutera avec ma direction plus tard », confirme-t-il en conférence de presse avant de se projeter sur le choc contre Liverpool.
«Mon focus est sur Marseille»
« L’objectif, c’est de trouver l’équilibre entre l’estime de soi, qui ne doit jamais manquer dans une équipe ambitieuse, et l’humilité. Si on pense qu’on est trop forts ou qu’il suffit de peu pour gagner, alors on fait des prestations comme celle contre Nantes. Une fois qu’on aura compris ça, on aura vraiment passé un palier. On est très, très proches », ajoute Roberto De Zerbi.