Départ de l'OM : Roberto De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur son avenir à l'OM alors que son nom a notamment circulé du côté de Manchester United. Mais le technicien italien a confirmé la tendance concernant son avenir : Il ne compte pas quitter le club phocéen.

Depuis quelques semaines, l'OM tremble pour l'avenir de Roberto De Zerbi. Et pour cause, entre ses déclarations ambiguës et l'intérêt de Manchester United, l'avenir de l'Italien intrigue. Cependant, à l'occasion de son passage devant les médias, De Zerbi a confirmé qu'il resterait à l'OM.

De Zerbi répond pour son avenir « Mon focus est sur Marseille. Je voulais venir ici, je suis là. Je suis ici la veille d’un match très important, et dans ma tête, il n’y a rien d’autre que ce match. Ici, je me sens très bien, dans cette ville, avec ces joueurs, avec cette équipe. Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. On en discutera avec ma direction plus tard », confirme-t-il en conférence de presse avant de se projeter sur le choc contre Liverpool.