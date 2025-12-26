Donald Trump - WWE : La décision choc !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les propos de Donald Trump sur le réalisateur américain Rob Reiner, retrouvé mort avec sa femme il y a une dizaine de jours, n’ont pas été digérés par une figure phare de la WWE. Mick Foley a décidé de couper les ponts avec l’organisation reine du catch à cause de ses liens avec le président des États-Unis.

C’est une prise de parole forte réalisée par Mick Foley, légende du catch et membre du Hall Of Fame de la WWE. Au lendemain de la sortie controversée du président américain Donald Trump sur Rob Reiner, le célèbre réalisateur retrouvé mort avec son épouse Michele le 14 décembre dernier, l’ancien champion du monde a annoncé son éloignement de l’organisation reine de la discipline en raison de ses liens avec l’administration Trump. Le résident de la Maison-Blanche avait insinué que le couple serait « prétendument » mort « en raison de la colère qu'il a suscitée chez d'autres » en raison de son « Trump Derangement Syndrome ».

La relation entre Donald Trump et la WWE qui pousse Mick Foley à dire stop Pour rappel, Donald Trump avait lui aussi été intronisé dans le Hall of Fame de la WWE en 2013 pour avoir réalisé plusieurs apparitions à l’écran. Depuis sa première élection en 2016, le président américain a accueilli au sein de son équipe Linda McMahon, ancienne patronne de la compagnie avec son mari Vince McMahon, en tant que secrétaire à l'Éducation, elle qui avait dirigé la Small Business Administration lors de son premier mandat. Paul « Triple H » Levesque, ancien catcheur de la WWE, gendre des McMahon et désormais à la tête de la direction créative de l’organisation, a également été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump pour faire la promotion du programme du gouvernement destiné au sport à l’école. Autant de raisons qui ont poussé Mick Foley, retraité des rings mais toujours engagé avec la WWE en qualité de légendes, à se retirer.