EXCLU : La WWE va revenir en France, «j’espère qu’ils vont m’appeler» prévient Elio LeFleur

Officiellement recruté par la WWE en octobre dernier, le Français Elio LeFleur a fait ses débuts à la télévision le mois dernier, durant le show NXT, consacré aux jeunes pousses de la première compagnie de catch au monde. Interrogé en exclusivité par le10Sport.com, celui qui se faisait appeler ‘Aigle Blanc’ sur la scène indépendante tricolore ne cache pas son envie de se produire avec la WWE lors de la prochaine venue de la compagnie dans l’Hexagone.

La France a décidément la cote au sein de la WWE ces derniers mois. L’organisation reine du catch reste sur deux passages réussis dans l’Hexagone, d’abord près de Lyon et de sa LDLC Arena en mai 2024 pour Backlash, le premier Premium Live Event (ex pay-per-view) de son histoire en France, avant Clash in Paris à la fin de l’été 2025, du côté de la Paris La Défense Arena, remplie pour l’occasion. Selon certaines indiscrétions obtenues, une nouvelle date est prévue pour le printemps 2026, lors de la prochaine tournée européenne organisée par la WWE qui ne s’était pas arrêtée en France durant son dernier passage sur le Vieux Continent en janvier. Elio LeFleur sera-t-il présent ? La question se pose car depuis quelques semaines, la puissante structure de catch dispose d’un nouveau talent tricolore dans ses rangs…

« J’espère qu’ils vont m'appeler » Par le passé, la WWE a parfois permis à certains de ses talents de se produire devant leur public, dans le cadre d’un combat télévisé ou non, afin d’offrir un moment privilégié à l’intéressé et aux spectateurs sur place. Elio LeFleur espère en être. « Franchement, je n'en ai aucune idée. Lorsque j'ai fait mes débuts à la télévision, je l’ai su un jour avant, donc je n'ai vraiment aucune information là-dessus. J'espère qu'ils vont revenir en France, et si c’est le cas, j’espère qu’ils vont m'appeler », nous a confié la pépite française, dans un entretien accordé en exclusivité au 10 Sport.