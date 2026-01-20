WWE : Quelques semaines après le départ de John Cena, un Français impressionne pour ses débuts

Elio LeFleur, figure de la nouvelle génération du catch français, s'apprête à faire ses débuts officiels à la WWE dans la nuit de mardi 20 au mercredi 21 janvier. Repéré par l’organisation reine du catch, ce Parisien de 27 ans, révélé sous le nom d'Aigle Blanc, va défier Ethan Page pour la ceinture nord-américaine. Un premier match qui marque le début d'une aventure très attendue et pleine de promesses…
Le jour de gloire est-il (déjà) arrivé pour lui ? C’est du côté d'Orlando, en Floride, qu’un certain Cyril Coquerelle va réaliser l’un de ses rêves dans la nuit de mardi à mercredi (dès 2h sur Netflix). Le plus grand espoir du catch français, repéré et enrôlé par la WWE à la fin de l’été, va disputer son premier combat officiel au sein de l’organisation reine du catch lors de NXT, show consacré aux jeunes talents appelés à prendre la succession des grands noms de la compagnie, à l’instar de John Cena, retraité depuis décembre. Fait assez rare dans ce divertissement sportif, celui qui a été rebaptisé Elio LeFleur outre-Atlantique débute directement par un match de championnat, défiant Ethan Page pour la ceinture nord-américaine.
« Ce jeune homme va devenir une star »
Si la WWE a vu plusieurs talents français passer par ses rangs au cours des dernières années, à l’instar de Tom La Ruffa, Tristan Archer ou encore Amale, aucun n’est parvenu à s’y imposer sur la durée. Elio LeFleur, connu en France sous le pseudonyme d’Aigle Blanc, pourrait enfin briser le plafond de verre. À bientôt 27 ans, le Parisien jouit déjà d’une solide expérience avec une dizaine d’années d’ancienneté, qui lui a permis de parcourir le globe et de se faire remarquer par quelques grands noms du catch, dont le légendaire Mick Foley, multiple champion du monde à la WWE durant les années 1990. « Croyez-moi, ce jeune homme va devenir une star », avait-il prédit en mars dernier sur Instagram. Un avis partagé par toute la communauté française, comprenant un certain AmineMaTue, le célèbre Youtubeur (et fan de catch) incitant récemment son public à suivre de près cette éclosion : « Envoyez de la force à Aigle Blanc. (...) C’est incroyable. C’est super fort. On a un catcheur français qui a signé à la WWE, et c’est un monstre, c’est un p*tain de crack ».
« J’ai aidé à mettre le catch français sur la carte, et je compte bien continuer sur cette lancée »
C’est donc sans grande surprise, mais avec une grande fierté, que les fans de catch français ont appris en octobre dernier la signature du catcheur masqué à la WWE. Plus étonnant, en revanche, de le voir débuter à la télévision trois mois plus tard avec un titre en jeu. Ces deux dernières semaines, la compagnie avait présenté sa nouvelle pépite tricolore à son public à travers deux clips vidéo dans lesquels Elio LeFleur raconte son parcours, premier indice mettant en lumière les plans ambitieux de la WWE pour sa nouvelle recrue.
« Après plus de 10 ans à prouver ma valeur dans plus de 20 pays différents, depuis l’âge de mes 16 ans. J’ai aidé à mettre le catch français sur la carte, et je compte bien continuer sur cette lancée, annonçait le Français dans l’une d'elles, sur un fond sonore évoquant directement la Bretagne, avec des airs rappelant 'La Tribu de Dana' du groupe Manau. L’aigle blanc est prêt à prendre son envol, de Paris en France jusqu’aux États-Unis. Le ‘french luchador’ Elio LeFleur arrive à NXT. Et je suis ici pour fendre le ciel. »
Elio LeFleur, premier Français titré à la WWE depuis André le Géant ?
Certes, les stéréotypes français ne manquent pas, entre ce nouveau nom de scène et ce qui pourrait être sa future musique d’entrée, mais cette image de frenchy a justement des chances de porter Elio LeFleur, tant l'Hexagone a actuellement la cote dans le monde du catch. Les deux événements importants organisés par la WWE à Lyon (mai 2024) puis Paris (août 2025) sont encore dans les mémoires. Ils ont non seulement impressionné le public international par l'ambiance créée par les Français, mais ont également satisfait grâce à leur succès économique les dirigeants de la compagnie qui comptent revenir très prochainement, avec une nouvelle tournée européenne prévue à l’automne.
Ce 20 janvier 2026 sera quoi qu’il en soit une date importante dans l’histoire du catch tricolore avec les premiers pas d’Elio LeFleur, qui pourrait en cas de victoire marcher sur les traces du mythique André The Giant, dernier Français à avoir mis la main sur un titre à la WWE (victoire pour le titre mondial en 1988, sacré en équipe en 1989). Le défi est immense, et l’histoire est en marche, quel que soit le résultat de la nuit.