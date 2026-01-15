WWE : CM Punk et sa femme dévastés, la nouvelle qui bouleverse les fans

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

CM Punk et AJ Lee pleurent la disparition de Larry, ce chien adopté en 2015 par le couple bien connu des fans de catch. L’actuel champion du monde de la WWE avait en effet pris l’habitude de l’amener avec lui sur certains shows ces dernières années, une nouvelle qui a bouleversé le public.

C’est une triste nouvelle qu’a partagée CM Punk il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, annonçant la mort de son chien, qu’il avait adopté en 2015 avec sa compagne et catcheuse AJ Lee. « La peine qu'on ressent est le prix de l'amour inconditionnel, avait écrit la star de la WWE en décembre sur son compte Instagram. Aucun mot, aucune photo ne pourrait lui rendre justice. Il a eu une longue et incroyable vie. (…) Quel privilège d'avoir le cœur brisé et dévasté pour avoir eu la chance de vivre un lien pareil. » Une publication qui avait recueilli près d’un demi-million de likes sur le réseau social, bouleversant les fans qui avaient pris l’habitude de suivre les habitudes du couple avec le chien. Ce dernier avait même eu l’occasion d’apparaître sur des produits dérivés de la WWE depuis le retour de CM Punk en 2023.

💔 CM Punk annonce sur Instagram la mort de son chien Larry, devenu indissociable de son couple avec AJ Lee



Cette semaine, c’est AJ Lee qui a pris le temps de partager un message émouvant après le décès de son compagnon à quatre pattes. « Merci à tous ceux qui ont fait un don à l'organisation de sauvetage d'animaux Paws Chicago en mémoire de Larry, a commencé la compagne de CM Punk. Il y a plus de dix ans, notre Larry Talbot a été confié à un refuge pour animaux pour en avoir trop fait. Plusieurs familles d'accueil l’ont abandonné, l'une d'entre elles déclarant : « Je ne peux plus tolérer ce chaos chez moi ». Un dresseur canin l'a qualifié de « cause perdue ». Il a survécu à la maltraitance et à l'abandon, mais il était simplement incompris. Nous savions qu'il était parfait pour nous. Il se blottissait contre nous à sa guise, comme un chat hargneux. Il volait des pizzas et des beignets entiers sur les comptoirs et les avalait tout rond comme un serpent. Une fois, une petite grand-mère l'a vu dans la rue, s'est serré la poitrine et a crié « El Chupacabra ! ». Il m'a aidé à sortir des pires périodes de dépression et a été au cœur de mes plus beaux jours. Il est passé du statut de chien abandonné à celui de star, avec son visage affiché sur des panneaux publicitaires, au United Center, dans les campagnes de l'ASPCA, dans Rolling Stone, et il a inspiré plus de figurines, de produits dérivés et de créations de fans que la plupart des athlètes professionnels. À la fin de sa vie, il s'est laissé pousser une longue barbe de sage sorcier et est devenu comme du ruban adhésif, collé en permanence à mes genoux. Ce fut un immense honneur de devenir son soutien émotionnel après avoir été le mien pendant si longtemps. Je sais juste qu'il est maintenant avec mes autres anges à fourrure, Mugsy et Nacho, et qu'il sème un p*tain de chaos. »