C’est «fini» pour CM Punk : La sortie choc sur le champion de la WWE !

À 47 ans, CM Punk sait que la fin de sa carrière approche à grands pas, une retraite qui pourrait arriver plus vite qu’on ne le croie aux yeux de certains observateurs. C’est le cas de la légende Kevin Nash, pas tendre à l’égard du champion du monde qui défendra son titre dans la nuit de lundi à mardi durant le show RAW.

De retour à la WWE en 2023, CM Punk a très probablement entamé au sein de l’organisation reine du catch le dernier chapitre de sa carrière avant de prendre à son tour sa retraite. Mais en attendant, le natif de Chicago ne manque pas d’ambition et a mis la main sur le titre mondial en novembre dernier. L’année 2026 va d’ailleurs débuter par un choc pour la star de 47 ans, avec une confrontation face à Bron Breakker (28 ans) dans la nuit de lundi à mardi lors de RAW, désormais retransmis en direct sur Netflix en France.

« Je pense qu'il est fini »

Un choc des générations qui ne laisse personne indifférent et qui pourrait permettre au jeune Breakker d’enrôler son premier titre mondial, lui qui est appelé à dominer la compagnie dans les années à venir. De son côté, Kevin Nash croise les doigts pour voir CM Punk perdre la ceinture, la légende ayant été peu convaincue par la dernière apparition du champion le 19 décembre dernier. « Premièrement, si vous êtes le champion poids lourds de la WWE et que vous catchez en t-shirt ? Outch. Deuxièmement, ses coups de poing semblaient vraiment lents, il avait l'air lent. Je pense qu'il est fini. Je pense que Bron Breakker devrait le battre », a-t-il lancé dans son podcast.

CM Punk conscient que la fin est proche

Une pique qui n’a pas échappé à CM Punk, s’amusant de la remarque quelques jours après lors d’un show non télévisé en faisant mine de soulever son t-shirt à plusieurs reprises avant un combat, finissant par l’enlever et faire remarquer au public sur place qu’il en portait un autre en dessous.

Il y a quelques semaines, le champion du monde avait évoqué plus sérieusement l’idée de prendre sa retraite dans un futur proche. « Je le sais, c’est l’une des choses qui sont inéluctables, expliquait CM Punk dans le podcast Pardon My Take. Quand je suis revenu à la WWE et que je me suis immédiatement déchiré le triceps, une partie de moi se demandait 'Oh, est-ce que c'est fini ? Ça craint.' Oui, je suis revenu en un temps record. Je me félicite. Six mois plus tard, j'étais de retour sur le ring et je faisais le meilleur travail de ma carrière à mon avis. Mais après un certain temps, ce ne sont pas tant les blessures qui comptent, car on peut se refaire et revenir après n'importe quoi, mais c'est juste : est-ce que j'ai envie de recommencer ? Est-ce que je veux me casser le c*l et travailler d'arrache-pied sans que cela soit reconnu, parce que tout ce travail acharné se fait quand personne ne regarde. »

