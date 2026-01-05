C’est «fini» pour CM Punk : La sortie choc sur le champion de la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 47 ans, CM Punk sait que la fin de sa carrière approche à grands pas, une retraite qui pourrait arriver plus vite qu’on ne le croie aux yeux de certains observateurs. C’est le cas de la légende Kevin Nash, pas tendre à l’égard du champion du monde qui défendra son titre dans la nuit de lundi à mardi durant le show RAW.

De retour à la WWE en 2023, CM Punk a très probablement entamé au sein de l’organisation reine du catch le dernier chapitre de sa carrière avant de prendre à son tour sa retraite. Mais en attendant, le natif de Chicago ne manque pas d’ambition et a mis la main sur le titre mondial en novembre dernier. L’année 2026 va d’ailleurs débuter par un choc pour la star de 47 ans, avec une confrontation face à Bron Breakker (28 ans) dans la nuit de lundi à mardi lors de RAW, désormais retransmis en direct sur Netflix en France.

« Je pense qu'il est fini » Un choc des générations qui ne laisse personne indifférent et qui pourrait permettre au jeune Breakker d’enrôler son premier titre mondial, lui qui est appelé à dominer la compagnie dans les années à venir. De son côté, Kevin Nash croise les doigts pour voir CM Punk perdre la ceinture, la légende ayant été peu convaincue par la dernière apparition du champion le 19 décembre dernier. « Premièrement, si vous êtes le champion poids lourds de la WWE et que vous catchez en t-shirt ? Outch. Deuxièmement, ses coups de poing semblaient vraiment lents, il avait l'air lent. Je pense qu'il est fini. Je pense que Bron Breakker devrait le battre », a-t-il lancé dans son podcast.