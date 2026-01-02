C’est terminé, il lâche la WWE : L’annonce qui bouleverse les fans

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Commentateur de la WWE depuis 25 ans, Philippe Chereau a fait ses adieux cette semaine, à l’occasion de la dernière diffusion sur AB1 d’un événement de la compagnie de catch, désormais disponible sur la plateforme Netflix. Un moment fort en émotion pour celui qui a grandement contribué à la popularité de la discipline en France aux côtés de son acolyte Christophe Agius.

C’est une page qui se tourne pour le catch en France. Cette semaine, la chaîne AB1 diffusait pour la dernière fois les programmes de la WWE, qui ont migré sur la plateforme Netflix depuis le 1er janvier 2026. La fin d’une ère et d’un duo mythique puisque si Christophe Agius va continuer de commenter les événements de la première compagnie de catch au monde pour le public francophone, son compère de 25 ans Philippe Chereau ne va pas le suivre. Mercredi soir, c’était donc l’heure des adieux pour le journaliste, qui a eu du mal à contenir son émotion.

«Il n'y aura pas de "suite au prochain numéro" pour moi»



Les larmes de Christophe Agius, le discours de Philippe Chereau, la dernière de #ABWWE



Merci pour votre présence et votre amour du catch messieurs. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi et surtout grâce à vous

« Il n'y aura pas de ‘suite au prochain numéro’ pour moi » « C'est une aventure qui se termine. Comme on dit, tout a une fin. On espère toujours que ça va durer un peu plus, a reconnu Philippe Chereau à la fin de l’ultime Raw diffusé mercredi soir sur AB1. Merci à toutes les équipes qui nous ont supportés dans tous les sens du terme. Merci aux directions qui nous ont laissé carte blanche, véritablement. On a pu dire tellement de bêtises avec vous (…) On verra la suite. Je sais que vous attendez que j'annonce quelque chose, mais je ne vais rien annoncer, en fait. Il n'y aura pas de ‘suite au prochain numéro’ pour moi. Peut-être un jour, mais pas maintenant. J'aurais aimé. J'aurais dû. Mais c'est ainsi. On ne vous oubliera pas, en tout cas moi, je ne vous oublierai pas. Prenez bien soin de vous. »