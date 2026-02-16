EXCLU - Elio LeFleur : D’où vient le nom de la nouvelle pépite française de la WWE ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand espoir du catch tricolore, Elio LeFleur a pris la direction des États-Unis pour faire ses débuts à la WWE, l’organisation reine de ce spectacle sportif scénarisé. Interrogé en exclusivité par le 10 Sport, le Français, révélé sous le pseudonyme d’Aigle Blanc, a dévoilé l’origine de son nouveau nom de scène...

C’est à la WWE que l’on retrouve désormais celui qui s’est fait révéler en France avec le surnom d'Aigle Blanc. Promis à un grand avenir, ce talent tricolore qui va bientôt fêter ses 27 ans a été enrôlé par la première compagnie de catch au monde, officialisant sa signature en octobre dernier avant d’utiliser sa recrue dès janvier. Une intégration express pour Elio LeFleur, le nom qu’il arbore désormais du côté d’Orlando, en Floride, où ont lieu les shows NXT, réservés aux espoirs de l’organisation.

🗣️ «La communauté française est une force pour moi» 🇫🇷



🌸 Les coulisses de son arrivée à la WWE, sa nouvelle vie loin de ses proches, son apprentissage… Quatre mois après le début de son rêve américain, à quoi ressemble le quotidien d’Elio LeFleur ?



⬇️https://t.co/nRzl9ittgh — Bernard Colas (@BernardCls) February 11, 2026

Pourquoi Aigle Blanc a-t-il choisi ‘Elio LeFleur’ comme nom à la WWE ? Comme beaucoup de talents de la WWE, le Français a dû abandonner le pseudonyme utilisé avant sa signature pour arborer une nouvelle identité à l'écran : Elio LeFleur. Cette pratique permet à la compagnie américaine de posséder les droits sur les noms de ses stars afin d’en maîtriser l’utilisation, notamment pour le merchandising, et empêcher quiconque de capitaliser sur la notoriété acquise à la WWE en cas de départ vers la concurrence par la suite. Interrogé en exclusivité par le10sport.com, l’ancien ‘Aigle Blanc’ nous dévoile l’origine de ce nom. « C’est moi qui l’ai choisi, révèle-t-il. En fait, je cherchais un truc différent parce que je n’avais pas le droit de garder mon nom pour une question de droits, ça n'a rien à voir avec moi ou eux. C’est juste qu’on ne peut pas, et je voulais un truc qui fasse Français, mais pas trop Français. Mais aussi quelque chose que je trouve joli, qui me plaise avant tout. J’en ai beaucoup parlé avec mon entourage, et j’aimais bien 'Elio', car ça fait référence au soleil et vu que j'étais un aigle (son pseudo Aigle Blanc, ndlr), ça me faisait penser au ciel. J'aimais bien Elio ».