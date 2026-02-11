Avant Cristiano Ronaldo ou encore Lewis Hamilton : John Cena et les stars de la WWE leur ont grillé la politesse, et c’est impressionnant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme elles en ont désormais l’habitude, les stars de la WWE ont posé leurs valises du côté de Riyad à la fin du mois de janvier à l’occasion du Royal Rumble, l’un des plus grands événements de catch de l’année. Depuis 2018, l’Arabie saoudite accueille au moins deux shows de la compagnie, qui a été l'une des premières à débarquer dans le pays du Golfe dans le cadre d'un accord XXL, avant d'être suivie par d'autres grands noms du sport...

C’est désormais une destination qui compte dans le monde du sport. Depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite accueille de grands événements sportifs, à l’instar du Daker, d’un Grand Prix de Formule 1, de plusieurs compétitions de football (en plus du championnat local qui se développe), mais aussi d'un tournoi de golf, des combats de boxe, en attendant un tournoi de tennis au niveau Masters 1000, qui sera disputé dès 2028. Mais avant d’accueillir sur leurs terres Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Anthony Joshua, les Saoudiens, désireux de redorer leur image à l’international, sont parvenus à récupérer John Cena et les autres catcheurs stars de la WWE avec un contrat XXL.

50 millions de dollars empochés par la WWE pour chaque événement en Arabie saoudite En 2018, l’Arabie saoudite et la première compagnie de catch au monde officialisaient un accord sur dix ans pour l’organisation de plusieurs événements dans le Golfe (deux par an), d’abord de moindre importance avec de nouveaux rendez-vous exclusivement concoctés pour ces délocalisations inédites à l’époque (avec un résultat plus que mitigé), avant de franchir une étape avec l’exportation de shows habituellement réservés au public américain, à l’instar de ‘Elimination Chamber’ (2022) ‘Night of Champions’ (2023, 2025) et même le Royal Rumble, organisé à Riyad le 31 janvier dernier dans un stade construit pour l’occasion. Loin de faire l’unanimité, ce partenariat qui a donné à lieu à 14 Premium Live Event (nouveau nom pour désigner les pay-per-view) pour le moment, permettant à la WWE d'engranger des revenus considérables. Selon les informations divulguées par le site Wrestlenomics grâce à l’analyse de documents officiels, le gouvernement saoudien verse environ 50 millions de dollars à la WWE pour chaque événement produit dans le pays depuis 2018.

With tomorrow's event, WWE will have been paid by the Saudi government 1.5x the total value of every WrestleMania ticket sale ever, adjusting for inflation. pic.twitter.com/RXcEyl8rWY — Brandon Thurston (@BrandonThurston) June 27, 2025