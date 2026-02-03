WWE : Ce projet semblait impensable, mais l’Arabie saoudite l’a fait !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des quatre événements phares de l’année pour la WWE, première compagnie de catch au monde, le Royal Rumble s’est tenu pour la première fois de l’histoire en dehors du continent américain, du côté de Riyad en Arabie saoudite, dans un stade construit pour l’occasion ! Plus de 25,000 spectateurs ont assisté à la victoire de Roman Reigns et Liv Morgan.

La WWE a encore franchi un cap samedi, dans le cadre de son partenariat avec l’Arabie saoudite noué en 2018. Samedi, les stars du catch étaient réunies du côté de Riyad pour le Royal Rumble, l’un des rendez-vous les plus importants de l’année pour l’organisation reine de la discipline, délocalisant cet événement pour la première fois de l’histoire en dehors du continent américain, du côté du Riyad Season Stadium, un site construit de toutes pièces pour le show en un mois. Deux semaines avant ce Royal Rumble historique, des vidéos circulaient encore sur les réseaux sociaux où l’on voyait le stade être monté, suscitant doutes et critiques chez les fans, mais les délais ont bien été respectés. Plus de 25,000 spectateurs étaient ainsi présents pour assister aux victoires de Liv Morgan et Roman Reigns dans ces deux combats éponymes qui réunissent trente talents débarquant à intervalles réguliers, décrochant leur billet pour WrestleMania 42, considéré comme le Super Bowl du catch.

« Pas mal pour un mois » A la veille du show, Paul ‘Triple H’ Levesque, à la tête de l'équipe créative depuis son retrait du ring, ne cachait pas sa satisfaction en découvrant cette installation construite en un temps record. « Pas mal en un mois », a-t-il dit, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la WWE. « Quand vous voyez les concepts initiaux, il est vraiment difficile d'imaginer la taille, l'ampleur et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que son aspect réel. Je suis impatient d'y retourner et de le voir avec la ville en arrière-plan. Aussi cool qu'il soit maintenant, je pense qu’il est conçu pour l'obscurité. C'est plutôt cool, ajoutait le dirigeant de la WWE. Difficile d'imaginer qu'il y a un mois, ce n'était qu'un tas de terres. De ça à ça, c'est fou. »