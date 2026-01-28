Royal Rumble : Une star de la WWE renonce au grand événement de catch

Roman Reigns, Cody Rhodes, Rey Mysterio… On connaît déjà une dizaine de catcheurs de la WWE qui seront présents sur le ring ce samedi en Arabie saoudite pour le Royal Rumble, l’un des grands événements de l’année organisé par la célèbre compagnie. Mais une absence majeure est d’ores et déjà assurée.
C’est l’un des rendez-vous les plus attendus pour les fans de catch. Samedi, la WWE propose son traditionnel Royal Rumble, un événement qui tient son nom du combat éponyme qui y est proposé depuis 1988 au cours duquel deux catcheurs ou catcheuses débutent le match et sont rejoints par 28 autres participants à intervalles réguliers, toutes les deux minutes environ. Le ou la dernier(e) participant(e) à ne pas avoir été projeté(e) par-dessus la corde la plus haute du ring est désigné(e) gagnant(e) et s’assure une place dans un combat pour le titre à WrestleMania. Bonus pour les fans français cette année qui pourront assister au show (organisé en Arabie saoudite) à une heure décente, dès 20h sur Netflix.
L’une des figures de la WWE annonce son forfait
On connaît déjà certains participants du Royal Rumble qui aura lieu ce week-end : Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Rey Mysterio, Dragon Lee, Penta, Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Austin Theory, Je'Von Evans et Oba Femi. Qui seront les autres ? Invité d’ESPN cette semaine, Seth Rollins affirme qu’il ne sera pas présent, lui qui se remet encore d’une blessure à l’épaule.
« Je ne serai pas au Royal Rumble »
« Je vais le dire, je ne serai pas au Royal Rumble. Je ne peux tout simplement pas, a confié l’ancien champion du monde. J'adorerais être là-bas, balancer tous ces gars par-dessus la troisième corde et décrocher ma place pour WrestleMania, mais les médecins ne me le permettront pas cette fois-ci, malheureusement. »
S’il a déjà trompé les fans durant l’été en simulant une blessure à une jambe avec l’appui des hauts responsables de la WWE, Seth Rollins dit vrai cette fois-ci, lui qui a été opéré après avoir été blessé au cours d’un match avec Cody Rhodes le 11 octobre dernier. « Le délai pour une opération et une récupération au niveau de l'épaule est de quatre à six mois environ. Je me suis blessé à la coiffe des rotateurs en octobre. Je suis en rééducation, confiait récemment le compagnon de Becky Lynch auprès de Men's Health. Tant qu'il n'y a pas de contretemps, j'espère être prêt pour WrestleMania en avril. Mais la décision ne m'appartient pas. Je peux juste faire de mon mieux jour après jour, me mettre dans une bonne position et espérer le meilleur. »