Royal Rumble : Une star de la WWE renonce au grand événement de catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roman Reigns, Cody Rhodes, Rey Mysterio… On connaît déjà une dizaine de catcheurs de la WWE qui seront présents sur le ring ce samedi en Arabie saoudite pour le Royal Rumble, l’un des grands événements de l’année organisé par la célèbre compagnie. Mais une absence majeure est d’ores et déjà assurée.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus pour les fans de catch. Samedi, la WWE propose son traditionnel Royal Rumble, un événement qui tient son nom du combat éponyme qui y est proposé depuis 1988 au cours duquel deux catcheurs ou catcheuses débutent le match et sont rejoints par 28 autres participants à intervalles réguliers, toutes les deux minutes environ. Le ou la dernier(e) participant(e) à ne pas avoir été projeté(e) par-dessus la corde la plus haute du ring est désigné(e) gagnant(e) et s’assure une place dans un combat pour le titre à WrestleMania. Bonus pour les fans français cette année qui pourront assister au show (organisé en Arabie saoudite) à une heure décente, dès 20h sur Netflix.

L’une des figures de la WWE annonce son forfait On connaît déjà certains participants du Royal Rumble qui aura lieu ce week-end : Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Rey Mysterio, Dragon Lee, Penta, Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Austin Theory, Je'Von Evans et Oba Femi. Qui seront les autres ? Invité d’ESPN cette semaine, Seth Rollins affirme qu’il ne sera pas présent, lui qui se remet encore d’une blessure à l’épaule.

Plus que 3 jours avant l’évènement de l’année.



Le Royal Rumble, en direct ce samedi, à partir de 20h. pic.twitter.com/YPpkaP74xv — Netflix France (@NetflixFR) January 28, 2026