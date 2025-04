WWE - Roman Reigns : L’annonce de son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roman Reigns, figure de la WWE, a révélé avant le dernier WrestleMania ses plans pour son futur, et son intention de prendre sa retraite à moyen terme. Alors qu'il célèbre bientôt ses 40 ans, le catcheur se prépare à un avenir cinématographique qui s’annonce prometteur à en croire certains réalisateurs qui ont déjà pu le côtoyer.

Le 19 avril dernier à Las Vegas, Roman Reigns entrait un peu plus dans l’histoire de la WWE en participant à son 10e main event de WrestleMania face à Seth Rollins et CM Punk. Depuis la perte de son titre l’an dernier, la star américaine qui fêtera ses 40 ans le mois prochain a réduit ses apparitions à l’écran, avec six combats réalisés entre la 40e et la 41e édition de WrestleMania, le plus grand show de l'année dans la discipline, une situation qui ne devrait pas évoluer à l’avenir alors que Roman Reigns assume le fait de vouloir raccrocher les bottes de catcheur dans un futur proche.

La retraite au plus tard en 2028

Soucieux de son état physique, Roman Reigns, de son vrai nom Joe Anoa’i, ne compte pas s’éterniser encore longtemps sur les rings de la WWE, compagnie avec laquelle il est sous contrat jusqu’au prochain WrestleMania, soit avril 2026. « Après avoir terminé le contrat actuel, il restera probablement un an ou deux maximum, a-t-il prévenu avant WrestleMania 41 dans des propos accordés à Vanity Fair. Ensuite, il sera temps de se tourner vers une forme de divertissement moins physique ». Autrement dit, les plateaux de cinéma auxquels il semble destiné après avoir brillé dans son rôle de chef de famille à la WWE, impressionnant les fans de catch par ses talents d’interprétation.

« Son avenir devant la caméra sera incroyable »

Roman Reigns n’a pas attendu la retraite pour s’essayer au cinéma, apparaissant brièvement en 2019 dans "Hobbs & Shaw", un spin-off de la saga Fast & Furious aux côtés de Jason Statham et de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, considéré comme son cousin bien qu’ils ne soient pas liés biologiquement.

Peu après la fin de son règne historique comme champion (1316 jours), Roman Reigns a enchaîné avec "The Pickup", une comédie d'action réunissant Eddie Murphy et Keke Palmer. Le réalisateur du film, dont la sortie est prévue prochainement, prédit une très belle reconversion dans le septième art pour la star de la WWE : « Il montre probablement autant de charisme que je n'en ai jamais vu de la part d'une célébrité ou d'une personne qui n’est pas acteur, souligne à Vanity Fair Tim Story. Je pense que son avenir devant la caméra sera incroyable. »

Roman Reigns veut « [s]’inspirer » de Quentin Tarantino

David Leitch, qui a pu côtoyer Roman Reigns sur le tournage de son film "Hobbs & Shaw", partage cet avis : « C'est un spécimen physique. La caméra l'aime, le public l'aime, et la seule chose qui lui barre la route, c'est sa propre ambition. » Selon Vanity Fair, la star de la WWE ne manquerait pas de propositions, mais son statut au sein de l’organisation reine du catch l’aurait empêché d'accepter de nombreux rôles. Le principal intéressé prévoit quoi qu’il arrive de se montrer très sélectif lorsqu'il en aura l'occasion : « J'ai presque envie de m'inspirer de Tarantino, où l'on ne fait pas n'importe quoi. Je veux vraiment planifier : je veux celui-ci, je veux celui-là ».