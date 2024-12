Catch - WWE : Le match de rêve inédit approuvé par Roman Reigns !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'année 2025 pourrait voir un affrontement légendaire se mettre en place à la WWE, avec la perspective d'un match entre Dwayne 'The Rock' Johnson et Roman Reigns. Récemment interrogé sur un tel duel, initialement imaginé pour WrestleMania XL, l’ancien champion incontesté s’est montré ouvert à l’idée, soulignant le rôle majeur que pourrait jouer les fans dans la décision.

L’année 2024 à la WWE a notamment été marquée par le retour de Dwayne ‘The Rock’ Johnson dans les programmes de l’organisation reine du catch, avec une implication majeure dans la rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes et sa participation à un match lors de WrestleMania XL en avril. Un retour aux sources qui ne va pas s’arrêter là pour The Rock, apparu brièvement à la fin du show ‘Bad Blood’ le 5 octobre dernier et dont la présence au prochain WrestleMania semble très probable. Il pourrait alors affronter son cousin Roman Reigns, affiche déjà imaginée par la WWE.

Quel avenir pour Roman Reigns❓



🗣️ « Il reste tellement de viande sur l'os. J'apprends tant de choses, non seulement sur moi-même, mais aussi sur la performance en général.



Tant que je me sens assez bien pour le faire, je peux y aller. »



À lire ⬇️ https://t.co/3VVS6yWHNl — Bernard Colas (@BernardCls) December 13, 2024

« Nous savons qui dépense son argent durement gagné et nous voulons les satisfaire »

Le choc entre les deux hommes avait en effet été planifié par la WWE au début de l’année, après avoir eu vent de la disponibilité de The Rock. Cependant, le mécontentement des fans avait obligé la compagnie à revenir sur ses plans, et ainsi laisser Cody Rhodes, vainqueur du Royal Rumble, régler ses comptes avec Roman Reigns. Ce dernier se dit toujours ouvert à l’idée d’affronter la star hollywoodienne au micro de Sports Illustrated.

« Je pense que notre communauté et la compagnie ont prouvé que si nos fans sont assez bruyants et passionnés pour quelque chose, alors ça se produira, estime-t-il, en référence à ce qu’il s’est passé pour WrestleMania XL. Nous sommes une entreprise, on ne nous dicte rien, et bien sûr, nous avons une vision de ce que nous voulons faire. Mais nous savons qui sont les consommateurs, nous savons qui dépense son argent durement gagné et nous voulons les satisfaire. Mais nous devons le faire d'une manière qui attirera plus de regards et plus de gens. Dwayne jouera toujours ce rôle. Il sera toujours le gars qui magnétise et qui rend l’audience encore plus importante. Donc si c'est le cas et que les gens le veulent... »

« Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose »

« C’est ça qui est cool, nous avons un ensemble de talents si fort dans notre roster. Qui aurait pensé que Cody pourrait avoir une telle popularité au point de bouleverser les plans de Tribal Chief vs. The People's Champion ? En soi, c'est assez exceptionnel. C'est incroyable. Je pense que cela revient à dire qu'il y a beaucoup de matière et que si Dwayne ne peut pas venir et dire « voilà comment ça se passe », alors c'est là que vous savez que vous cuisinez avec de très bons ingrédients. Je pense que c'est pour ça qu'il est impliqué de la manière dont il l'est. C'est pour ça qu’il fait partie du conseil d'administration et de tout le reste. Parce que nous sommes dans une période sans précédent en ce moment. Les affaires vont bien et nous voulons juste continuer à faire avancer les choses. Donc, si c'est ce que les gens veulent, et si The People's Champ est partant, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose », poursuit Roman Reigns. La porte est ouverte...