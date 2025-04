The Undertaker : Le choc à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 7 avril 2014, lors du 30e anniversaire de WrestleMania, la célèbre série de victoires de l'Undertaker a pris fin face à Brock Lesnar, choquant les 75 000 spectateurs présents au Mercedes-Benz Superdome. Cette décision, controversée et toujours débattue onze ans plus tard, fut prise par l’ancien grand patron Vince McMahon, malgré les réticences de l'Undertaker lui-même.

C’est une date qui restera gravée dans l’histoire du catch, et plus précisément de la WWE. Le 7 avril 2014, la légendaire série d’invincibilité du tout aussi mythique The Undertaker à WrestleMania prenait fin, Brock Lesnar sortant vainqueur de son face à face avec le vétéran de la discipline. Un résultat qui avait littéralement choqué les quelque 75.000 spectateurs du Mercedes-Benz Superdome, restés bouche bée à l’écoute du compte de trois réalisé par l’arbitre et à l'affichage du "21-1" affiché sur l'écran.

La défaite historique de l’Undertaker fait encore parler

Onze ans plus tard, la décision d’avoir fait perdre The Undertaker à WrestleMania fait encore débat parmi les fans du divertissement sportif. Au moment d’apprendre la nouvelle avant l'événement, le catch restant une discipline scénarisée où les résultats sont déterminés à l’avance, le multiple champion du monde n’était pas convaincu non plus, estimant que son adversaire n’avait pas besoin du prestige que lui apporterait une telle victoire. « Je n'avais pas l'impression que Brock en avait besoin. Brock était... C’était une attraction à lui tout seul à ce moment-là, confiait en février dernier l’Undertaker, invité de Busted Open Radio. Cela aurait-il aidé Bray (Wyatt) ? Évidemment que ça aurait aidé Bray. Est-ce que cela aurait propulsé Roman (Reigns) ? Probablement, s'ils avaient eu ce coup de pouce. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai décidé. J’ai remis ça en question ».

« Dès que j’ai vu Vince McMahon, j'ai su tout de suite ce qui allait arriver »

« La chose qui m'a le plus perturbé, c'est lorsque je suis arrivé au stade ce jour-là. Je passais tout en revue, c'était tôt dans l'après-midi au Superdome, et j'étais dans une pièce complètement seul. Et puis l’ancien (Vince McMahon) est venu. Ça n'arrive pas normalement. Dès que je l'ai vu, j'ai su tout de suite ce qui allait arriver. Et je l'ai dit un million de fois : Vince peut vendre de la glace à un Eskimo. Mais cette fois, je l'ai questionné. J'ai donné mes arguments, je voulais juste m'assurer qu'il était sûr. Parce que tout au long de la préparation, cela avait oscillé d'un côté et de l'autre.' Ok, Brock va gagner, non non, Taker doit continuer ça un peu plus longtemps.' C'était donc un va-et-vient », s’est souvenue la légende de la WWE.

Vince McMahon actera la décision de voir Brock Lesnar stopper la mythique « streak » de l’Undertaker, qui a fini par se ranger de son côté : « Je lui ai demandé, ‘tu es sûr de ce que tu veux faire ?’ Et à sa décharge, il m’a dit : 'Mark, si ce n'est pas lui, qui ?' ».