WWE : Retraite de CM Punk, l’annonce avant WrestleMania

CM Punk s'apprête à réaliser un rêve ce week-end en participant à son premier main event de WrestleMania, face à Seth Rollins et Roman Reigns. Malgré son passé tumultueux avec la WWE, le natif de Chicago est aujourd’hui épanoui et ne veut pas penser à la retraite du haut de ses 46 ans.

Ce samedi soir (à 1h du matin, heure française), CM Punk va (enfin) réaliser l’un de ses grands rêves, lui qui a pourtant déjà tant fait dans le monde du catch. Face à Seth Rollins et Roman Reigns, l’ancien champion de la WWE prendra part à son tout premier main event de WrestleMania, à l’occasion de la première partie du show se déroulant sur deux soirs (samedi 19 et dimanche 20 avril). Blessé l’an dernier, CM Punk avait dû faire l’impasse sur le plus gros rendez-vous de l’année quelques mois après son improbable retour à la WWE. Cette fois-ci, l’autoproclamé « meilleur du monde » sera bien de la partie avec l’intention de marquer les esprits.

L’épanouissement à la WWE

Revoir CM Punk sur un ring de la WWE paraissait de l’ordre de l'impossible après le divorce explosif entre les deux parties il y a dix ans, et les déclarations fracassantes de la star américaine à l’égard de l’organisation reine du catch. Son arrivée à la All Elite Wrestling, la compagnie rivale, en 2021, avait renforcé ce sentiment, mais la fin de l’histoire tout aussi houleuse entre Punk et l’AEW a permis à la WWE de frapper un grand coup, en faisant table rase du passé. Aujourd’hui, le natif de Chicago âgé de 46 ans semble plus épanoui que jamais et ne s’imagine pas arrêter de sitôt.

CM Punk ne veut pas entendre parler de tournée d’adieu

Interrogé par Metro sur la future retraite de John Cena, qui rangera définitivement ses habits de catcheur en décembre prochain, CM Punk a affirmé qu’il ne comptait pas s’inspirer de son ancien rival engagé dans une tournée d’adieu. « Non, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Si vous m'aviez demandé à 26 ans si je catcherais encore à 46 ans, j'aurais répondu "Pas question", a-t-il lancé en riant. Le métier a tellement changé, les kilomètres que nous avons fait subir à nos corps pendant des années et des années, et maintenant nous sommes là, et nous catchons peut-être une fois par mois, nous faisons un show par semaine. » De quoi lui permettre d’aborder sereinement l’avenir, bien que la discipline reste dure et imprévisible contrairement aux idées reçues : « C'est un milieu difficile, les blessures arrivent. Il faut se sortir ça de la tête. Tu es plus fort que tu ne le penses. Va de l'avant et fais ce que tu fais toujours. »