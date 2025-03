WWE : Cena, Reigns, CM Punk… WrestleMania en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

WrestleMania 41, l'événement phare de la WWE, se tiendra à Las Vegas les 19 et 20 avril, avec les grandes stars de la compagnie comme John Cena, Randy Orton, Roman Reigns ou encore CM Punk. Les fans français pourront suivre l'intégralité du show sur le WWE Network, mais également sur la chaîne AB1 avec les commentaires de Christophe Agius et Philippe Chereau.

Le grand rendez-vous de l’année approche pour les fans de catch. Les 19 et 20 avril prochains, la WWE pose ses valises du côté de Las Vegas pour WrestleMania, considéré comme le Super Bowl de la discipline qui se déroule sur deux soirs à l’Allegiant Stadium. La 41e édition de l’événement sera marquée par le match de championnat de John Cena, en quête d’un 17e titre mondial, ce qu’aucun homme n’a fait dans le catch.

AB1 va diffuser WrestleMania 41 en France

WrestleMania 41 sera à suivre en direct sur Netflix à l’international, et sur le WWE Network en France, à minuit. Les fans de catch auront également l’occasion de rattraper le show dans son intégralité quelques jours plus tard sur AB1, le mardi 22 et le mercredi 23 avril à 20h55. Christophe Agius et Philippe Chereau, les commentateurs historiques du catch en France, seront aux commentaires. AB1 est disponible sur Canal+ (canal 46), Orange (canal 72), SFR (canal 58), Free (canal 51), Bouygues Telecom (canal 70), Bis Télévision (canal 57), Molotov.tv et Prime Video Channels.

En plus du choc entre Cody Rhodes et John Cena pour le titre incontesté de la compagnie, Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk s’affronteront également dans un match à trois explosif. Gunther tentera quant à lui de conserver la ceinture des poids lourds contre Jey Uso, alors que le vétéran Randy Orton défiera Kevin Owens. Chez les femmes, Tiffany Stratton fera face à Charlotte Flair, tandis qu’Iyo Sky est pressentie pour affronter Bianca Belair et Rhea Ripley.

La WWE arrive bientôt en France

Après le succès de son passage dans l’Hexagone en mai dernier, la WWE sera de retour en France cet été avec "Clash in Paris", le premier pay-per-view de l’histoire organisé dans la capitale qui aura lieu le dimanche 31 août, du côté de la Paris La Défense Arena, qui accueillera aussi l’épisode de "Monday Night Raw" le lendemain. Fort de l’engouement du catch en France, la WWE a également officialisé son retour à Lyon pour le Smackdown du 29 août. L’occasion pour le public de la LDLC Arena de choquer le monde par son ambiance, encore une fois.