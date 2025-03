Mbappé : Le transfert de rêve grâce à Zidane !

La rédaction

Après un transfert tant attendu, Kylian Mbappé s’épanouit enfin au Real Madrid. Arrivé libre après 7 ans au PSG, l’attaquant tricolore a confié son bonheur de porter le maillot madrilène, lui qui a toujours admiré Zidane et les Galactiques. Après une adaptation délicate, Mbappé enchaîne désormais les buts, avec 32 réalisations en 44 matchs cette saison.

Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid cet été après 7 ans passés au PSG. L'attaquant tricolore avait à de nombreuses reprises clamé son amour pour le club madrilène, et son transfert bloqué à Madrid avait provoqué de nombreux débats parmi les observateurs. Une arrivée qui s'est finalement effectuée libre de tout contrat, à la fin de son aventure avec le PSG.

«J’ai commencé comme supporter de Zizou»

Pour la première fois depuis son arrivée en Espagne, Kylian Mbappé s'est confié à un média espagnol pour une interview. La star du Real Madrid a pris la parole dans La Sexta :

«Tout ce que je voulais, c’était jouer ici, au Bernabeu, avec ce maillot. Avec tous les supporters qui scandent mon nom. Marquer des buts. Être heureux. J’ai commencé comme supporter de Zizou et des Galactiques. C’est le meilleur club du monde et il a une aura que les autres n’ont pas […] J’avais ce rêve qui est devenu un objectif et qui est désormais une réalité. Je veux gagner la Liga, la Ligue des champions et tout ce qui est possible avec le Real Madrid.»

Mbappé brille à Madrid

Après une période d'adaptation compliquée à Madrid, Kylian Mbappé a enfin retrouvé son vrai niveau et enchaîne les buts. Double buteur face à Leganés ce samedi, le natif de Bondy porte son compteur à 32 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Kylian Mbappé a donc rejoint le Real Madrid grâce à Zinédine Zidane, un amour qui pourrait se poursuivre en équipe de France avec la possible arrivée de Zizou sur le banc des Bleus, après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026.