Verstappen : «Va te faire f***re», la sortie cash

La McLaren de Lando Norris est suffisamment armée pour concurrencer l'armada Red Bull de Max Verstappen cette saison. En tout cas, le Britannique tient la dragée haute au pilote néerlandais, certes vainqueur ce dimanche au Japon, mais plus que jamais menacé. En marge de ce Grand Prix, Norris a évoqué son état d'esprit cette saison.

Depuis plusieurs années maintenant, Max Verstappen règne d’une main de maître sur la Formule 1. Avec sa réputation de « bad-boy », le pilote néerlandais est l’homme à battre cette saison. Et cette année est celle de tous les dangers pour le quadruple champion du monde, qui va devoir contrer le duo McLaren composé d’Oscar Piastri et de Lando Norris. Ce dimanche, Verstappen est parvenu à les contrer. Jusqu’à quand ?

Norris s'affirme dans sa discrétion

Après trois Grands Prix, Norris dirige le classement général. Mais sa bataille avec Verstappen risque de rythmer cette saison. Ce duel promet, entre le chaud et le froid, l’alpha et l’oméga. En effet, si le champion du monde traîne une réputation de dur à cuire, Norris cultive une image d’homme calme et posé. « J’ai l’impression qu’il existe une vision très codifiée de ce que doit être un champion du monde – excessivement agressif. Je préfère simplement être une bonne personne et essayer de bien faire. Je ferai tout ce que je peux pour gagner un championnat, mais peut-être que je ne sacrifierai pas ma vie… ou que je n’aurai pas la mentalité de dire “va te faire f**tre” ou d’être un conn*** que certains disent nécessaire. Je crois toujours que je peux devenir champion du monde, mais en le faisant en restant un mec bien » a-t-il confié au Guardian.

L'avertissement de Norris

Pour autant, ce n’est pas pour cela que Norris se laissera marcher sur les pieds. « Je ne veux pas qu’on me marche dessus, et je ne veux jamais qu’on pense que j’abandonne des choses parce que je suis trop gentil. Je me battrai toujours pour certaines choses, je prendrai toujours des risques et je ferai toujours tout ce que je sais faire pour être champion du monde – mais sans perdre la liberté d’être moi-même» a confié le pilote McLaren.