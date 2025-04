F1 - Red Bull : Verstappen fait ses «adieux» !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté sa première course de la saison. Le quadruple champion du monde s’est imposé au Japon, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Pour le Néerlandais, cette victoire était importante pour faire ses adieux... à Honda ! La collaboration entre la marque japonaise et Red Bull se termine à la fin de la saison.

Deuxième en Australie et quatrième en Chine, Max Verstappen avait à coeur de remporter le Grand Prix du Japon ce dimanche. Parti de la pole position après un tour sensationnel pendant les qualifications, le Néerlandais a longtemps lutté avec Lando Norris et Oscar Piastri. Mais finalement, c’est bien le quadruple champion du monde qui s’est imposé à Suzuka. Pour Max Verstappen, ce succès était le moyen parfait pour faire ses adieux... à Honda ! La collaboration entre la marque japonaise et Red Bull prend fin à l’issue de la saison.

«Le week-end n’a pas bien commencé...»

« C’était difficile, on a attaqué fort, surtout sur le dernier train de pneus. Les pilotes McLaren attaquaient fort, on s’est amusés mais c’était difficile de gérer les pneus. Je suis heureux, le week-end n’a pas bien commencé, mais on n’a rien lâché, on a continué à faire progresser la voiture et elle était dans sa meilleure forme aujourd’hui. Partir depuis la pole est ce qui nous a permis de gagner cette course » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«C’est un au revoir parfait»

« C’est très important de toujours maximiser les performances et je pense qu’on y est bien arrivés ce week-end. Ça a une grande importance pour moi. Dans ces derniers tours, je me suis dit que je devais rester devant car ce serait une belle histoire pour nos adieux à Honda ici. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé ensemble ces dernières années et c’est un au revoir parfait » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull.