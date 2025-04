F1 : Verstappen «exclu» ? Il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Max Verstappen s’est offert sa première victoire de la saison au Japon, en devançant notamment les deux pilotes McLaren. Si Lando Norris et Oscar Piastri semblent détenir une longueur d’avance sur le Néerlandais, Johnny Herbert lui, a affirmé qu’il ne fallait jamais exclure « Super Max » dans la course au titre de champion du monde.

Vainqueur au Japon la semaine dernière, Max Verstappen peut-il réaliser un doublé ce week-end à Bahreïn ? Quoi qu’il en soit, le quadruple champion du monde a repris confiance après avoir été devancé par les McLaren lors des deux premières épreuves de la saison. De son côté, Johnny Herbert estime que le Néerlandais est un gros concurrent pour sa propre succession en tant que champion du monde.

« Je ne l’ai jamais exclu, on ne peut pas l’exclure »

« Je suis heureux que Zak Brown les ait laissés courir. McLaren a-t-elle perdu ? Peut-être. Mais au final, ils ont été battus par Max et Red Bull, qui sont toujours dans la lutte pour le championnat. Je ne l’ai jamais exclu, on ne peut pas l’exclure. Et Red Bull n’est pas loin et n’a pas été loin depuis le début de la saison. C’est juste que McLaren a un peu plus d’avance. Est-ce préjudiciable pour leurs espoirs de remporter le championnat ? D’une certaine manière, oui », a lâché l’ancien pilote dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Norris n’a qu’un point d’avance, donc ils n’ont pas capitalisé autant qu’ils l’auraient dû »

« Parce que, comme l’année dernière avec Max, et comme Michael Schumacher à son apogée, ils ont toujours gagné le championnat grâce à leur forme en début de saison et tous les autres ont rattrapé leur retard. Après quelques courses, Norris n’a qu’un point d’avance, donc ils n’ont pas capitalisé autant qu’ils l’auraient dû. Je n’ai jamais pensé que cette saison serait une promenade de santé pour McLaren et je pense qu’ils devront encore mériter leur succès. Je dirais qu’ils ont probablement le meilleur package parce que la McLaren semble fonctionner absolument partout », conclut Johnny Herbert.