Laure Boulleau : «C’est intolérable», de terribles attaques révélées !

Invité de Jacques Vendroux sur Europe 1, Hervé Mathoux s'est longtemps confié sur le Canal Football Club, émission présente sur la grille des programmes depuis 2008. Au fil des années, de nouveaux visages se sont agrégés dont celui de Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG. L'animateur l'a fermement défendu face aux critiques qu'elle affronte au quotidien.

Visage emblématique de Canal +, Hervé Mathoux est surtout connu, ces dernières années, comme le présentateur du Canal Champions Club. Lancée en 2008, l’émission n’a cessé de se réinventer. Malgré une légère chute d’audience, elle est toujours présente sur la grille des programmes pour le plus grand plaisir de Mathoux. La force de cette marque a justement été de se remodeler au fil des années, malgré la perte des droits de la Ligue 1.

Mathoux revient sur son aventure au CFC

« Aujourd’hui, me dire que ça fait seize ans que cette émission existe, je n’en reviens pas. Elle a été un moment donné plus armée car on avait les droits. Aujourd’hui, c’est une autre émission, mais je m’éclate. Je travaille avec une équipe que j’adore. On a réussi à travailler sans gens toxiques. Je peux être consulté, mais c’est la direction des sports qui choisit les consultants. Même si on galère à trouver des idées, c’est passionnant parce qu’il faut réfléchir à ce que l’on veut raconter comme histoire » a-t-il confié au micro de Jacques Vendroux sur Europe 1.

Le coup de gueule de Mathoux

Mathoux est ravi de pouvoir compter sur une équipe dynamique, qui connaît ses sujets. L’animateur a pris l’exemple de Laure Boulleau, pourtant extrêmement critiquée sur les réseaux sociaux. « Je faisais partie de ceux qui l’avait repéré quand elle était joueuse. Très content qu’elle ait choisi Canal. C’est quelqu’un de positif, gai. Elle subie parfois des attaques qui sont parfois de la misogynie. C’est intolérable » a-t-il déclaré lors de l'émission Le Studio des Légendes.