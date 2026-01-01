Viré par Kylian Mbappé, c’est la surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette fin d’année 2025, ça bouge du côté du SM Caen. En effet, le club de Kylian Mbappé a décidé de changer une nouvelle fois d’entraîneur. Exit Maxime d’Ornano et place désormais à Gaël Clichy sur le banc de la formation normande. Forcément, ce licenciement n’est clairement pas passé inaperçu et en a d’ailleurs surpris certains comme Patrice Garande.

10ème de National, le SM Caen a pris une décision radicale pour tenter de faire changer les choses. Et l’entraîneur du club de Kylian Mbappé a fait les frais de ces résultats. Maxime d’Ornano a été remercié et pour le remplacer, Gaël Clichy a été nommé. « On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité qui aurait été beaucoup plus simple ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option deux quitte à paraître effectivement un petit peu instable. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le succès du club », expliquait d’ailleurs Ziad Hammoud, président de Caen.

« Je suis surpris par rapport à toute la communication qu'il y a eu avant » Ancien entraîneur du SM Caen, Patrice Garande a réagi à ce licenciement de Maxime d’Ornano. Faisant part de sa surprise pour ICI Normandie, il a confié : « Je suis surpris par rapport à toute la communication qu'il y a eu avant mais ça me rappelle évidemment la saison passée. Donc on peut dire qu'avec le Stade Malherbe on a à chaque fois un paquet, on a chaque fois notre cadeau. On a un nouveau coach à Noël tous les ans ».