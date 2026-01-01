Viré par Kylian Mbappé, c’est la surprise !

En cette fin d’année 2025, ça bouge du côté du SM Caen. En effet, le club de Kylian Mbappé a décidé de changer une nouvelle fois d’entraîneur. Exit Maxime d’Ornano et place désormais à Gaël Clichy sur le banc de la formation normande. Forcément, ce licenciement n’est clairement pas passé inaperçu et en a d’ailleurs surpris certains comme Patrice Garande.
10ème de National, le SM Caen a pris une décision radicale pour tenter de faire changer les choses. Et l’entraîneur du club de Kylian Mbappé a fait les frais de ces résultats. Maxime d’Ornano a été remercié et pour le remplacer, Gaël Clichy a été nommé. « On avait le choix entre effectivement se borner à la stabilité qui aurait été beaucoup plus simple ou prendre des initiatives et essayer d'être plus ambitieux pour la deuxième partie de saison. On a choisi l'option deux quitte à paraître effectivement un petit peu instable. Mais il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le succès du club », expliquait d’ailleurs Ziad Hammoud, président de Caen.
« Je suis surpris par rapport à toute la communication qu'il y a eu avant »
Ancien entraîneur du SM Caen, Patrice Garande a réagi à ce licenciement de Maxime d’Ornano. Faisant part de sa surprise pour ICI Normandie, il a confié : « Je suis surpris par rapport à toute la communication qu'il y a eu avant mais ça me rappelle évidemment la saison passée. Donc on peut dire qu'avec le Stade Malherbe on a à chaque fois un paquet, on a chaque fois notre cadeau. On a un nouveau coach à Noël tous les ans ».
« Quand un club change de coachs aussi souvent, c'est que forcément, le club va mal »
« Maintenant, par rapport à ce qui se passait sur le terrain, je ne suis pas surpris. C'est la vie des entraîneurs. Mais quand un club change de coachs aussi souvent, c'est que forcément, le club va mal. Ça, c'est une réalité. On le savait. Il y a un choix qui est fait. Alors on peut toujours discuter du timing. Alors il se trouve que le timing est très précis sur les dernières années. C'est le 29 décembre. C'était le cas pour Nicolas Seube avec la même communication. Et pour Maxime d'Ornano, cela s'est passé comme ça. Surpris? Oui et non », a ensuite ajouté Patrice Garande.