OM - Greenwood : La trahison qui choque Marseille...

En cette fin d'année, La Provence continue l'élection du onze de l'OM du XXIe siècle. Et à l'occasion de la dernière journée de 2025, c'est le poste d'ailier droit qui était soumis aux votes des fans marseillais qui ont largement privilégié Mason Greenwood loin devant Mathieu Valbuena qui paye cher sa signature à l'OL vécue comme une trahison à Marseille.
Comme souvent à cette période de l'année, l'heure est au bilan. Et La Provence n'échappe pas à cette règle en élaborant l'équipe type de l'OM du XXIe siècle. Et en ce 31 décembre, c'est le poste d'ailier droit qui était soumis aux votes. Malgré la concurrence importante, il n'y a pas eu match.
Greenwood plébiscité à Marseille
En effet, Mason Greenwood a largement remporté ce suffrage avec 71,2% des votes. Et pourtant, l'actuel numéro 10 de l'OM était notamment confronté à Florian Thauvin (15,7%) et Mathieu Valbuena (9,5%). Mais visiblement, en un an et demi, l'ailier anglais aura largement convaincu les fans de l'OM malgré les accusations qui ont pesé sur lui par le passé.
Valbuena déclassé après sa trahison
Malgré tout, une telle domination sur les votes a de quoi surprendre, surtout face à un Mathieu Valbuena qui a pourtant marqué les esprits à l'OM alors que l'histoire avec Mason Greenwood n'est pas encore terminée. Mais La Provence rappelle que les Marseillais n'ont toujours pas digéré la signature de Valbuena à l'OL, vécue comme une trahison. Résultat, il est désormais derrière Greenwood dans le cœur des Marseillais.