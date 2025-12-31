OM - Greenwood : La trahison qui choque Marseille...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin d'année, La Provence continue l'élection du onze de l'OM du XXIe siècle. Et à l'occasion de la dernière journée de 2025, c'est le poste d'ailier droit qui était soumis aux votes des fans marseillais qui ont largement privilégié Mason Greenwood loin devant Mathieu Valbuena qui paye cher sa signature à l'OL vécue comme une trahison à Marseille.

Comme souvent à cette période de l'année, l'heure est au bilan. Et La Provence n'échappe pas à cette règle en élaborant l'équipe type de l'OM du XXIe siècle. Et en ce 31 décembre, c'est le poste d'ailier droit qui était soumis aux votes. Malgré la concurrence importante, il n'y a pas eu match.

Greenwood plébiscité à Marseille En effet, Mason Greenwood a largement remporté ce suffrage avec 71,2% des votes. Et pourtant, l'actuel numéro 10 de l'OM était notamment confronté à Florian Thauvin (15,7%) et Mathieu Valbuena (9,5%). Mais visiblement, en un an et demi, l'ailier anglais aura largement convaincu les fans de l'OM malgré les accusations qui ont pesé sur lui par le passé.