Adil Rami : La femme qui le fait craquer !

Entre Adil Rami et Ana Riera, le courant passe plus que bien ces derniers temps. Les deux partenaires finalistes de la 14ème édition de Danse avec les stars sont parfaitement complémentaires sur la piste ces dernières semaines. Néanmoins, pour en arriver à ce résultat, la danseuse a dû pousser Adil Rami dans ces retranchements, quitte à le faire craquer. Explications.

Depuis son départ à la retraite à la fin de la saison 2022/2023 après un ultime défi à Troyes, Adil Rami occupe bien ses journées. L'ancien défenseur de l'OM et de l'AC Milan notamment est régulièrement sur Twitch, plateforme sur laquelle il fait des débriefings de match et jusqu'au 7 mai diffuse les rencontres de son Wolf Pack FC à la Kings League France, équipe dont il est le président.

«Tu te rappelles au début, comment je pétais les plombs»

Mais Adil Rami ne limite pas ses apparitions devant les caméras sur la plateforme Twitch. Et pour cause, le champion du monde tricolore est aussi sur TF1 ainsi que M6 pour la 14ème saison de Danse avec les stars ainsi que Les Traîtres respectivement. Dans l'émission de TF1, Rami a surpris son monde, que ce soit le jury, les téléspectateurs et sa partenaire de danse Ana Riera avec qui il s'est hissé jusqu'en finale grâce à deux performances presque parfaites lors des deux derniers primes (39 points sur 40). Et pourtant, le début de la collaboration entre les deux personnes ne fut pas idyllique comme raconté par Adil Rami en live sur Twitch avec Lénie, également finaliste au même titre que Florent Manaudou. « Tu te rappelles au début, comment je pétais les plombs... J'allais manger, elle (Ana Riera) venait me parler pendant que je mangeais : 'Viens, on refait le porté'».

«Tu me changes un petit pas, c'est mort !»

Une version des faits confirmée par la chanteuse qui a d'ailleurs livré une cachette peu commune utilisée par Adil Rami. « Il n'en pouvait plus, il se cachait derrière le frigo, c'était une horreur ! Ce qui m'a fait rire, c'est, la dernière fois sur le prime, Ana change des trucs le Jour J, Adil a pété un plomb ». Ce changement juste avant le prime n'avait pas été bien vécu par Adil Rami qui s'en est défendu pendant son live avec Lénie. « Mais moi je suis focus sur une choré, tu me changes un petit pas, c'est mort ! ».