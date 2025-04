OM : Benatia envoie un message... sur Instagram !

La rédaction

La belle victoire de l’OM contre Montpellier (5-1) a été célébrée dans un Vélodrome en fusion. Medhi Benatia, directeur sportif du club, n’a pas manqué de saluer les supporters marseillais sur Instagram, après une nouvelle démonstration de ferveur. Une ambiance à guichets fermés, une fois encore, pour un nouveau record d’affluence.

L’OM est venu à bout de Montpellier ce samedi dans une large victoire 5-1. Mais en plus du résultat, l’ambiance était à souligner au Stade Vélodrome, qui était complet pour cette 30e journée de championnat. Une ambiance qui a été saluée par Medhi Benatia dans sa story Instagram.

«Je tiens à remercier l’ensemble des supporters»

«Malgré un résultat difficile la semaine dernière, vous avez chanté et supporté l’OM jusqu’à la fin. Je tiens à remercier l’ensemble des supporters pour votre soutien et votre passion, et j’en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux Winners», a expliqué le directeur sportif de l’OM.

Un record pour l’OM

Un record d’affluence déjà souligné par l’OM dans un communiqué :

«Nouveau record d'affluence sur OM-MHSC avec plus de 66 200 supporters. Une fois de plus, vous avez répondu présent : nous serons à guichets fermés pour la 15e fois consécutive en Ligue 1 McDonald’s ! Merci pour votre fidélité, nous avons hâte de vous retrouver ce samedi.»