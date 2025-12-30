Dupont - Ntamack : C’est déjà terminé ?

Axel Cornic

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour sur les terrains de rugby. Et c’est plutôt encourageant, puisque le demi de mêlée aligne les bonnes prestations avec le Stade Toulousain aux côtés de son coéquipier Romain Ntamack, à seulement quelques mois du Tournoi des 6 Nations 2026.

Même si elle est un peu moins bien, c’est une charnière que certains pays nous envient. Romain Ntamack et Antoine Dupont sont des incontournables du XV de France depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, en 2014. Il faut dire que les deux s’entendent très bien, puisqu’ils jouent ensemble en sélection comme en club.

La charnière toulousaine de retour L’ouvreur a été orphelin de son acolyte pendant quelques temps, mais Dupont a retrouvé la compétition en cette fin d’année 2025. Après une grave blessure au genou il semble bel et bien avoir retrouvé son niveau et face à La Rochelle dimanche dernier, il a livré une prestation magistrale aux côtés de Romain Ntamack, titularisé en 10.